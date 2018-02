Bio in Bremen: „Wir setzen ein politisches Zeichen“

Umwelt-Staatsrat Meyer im Interview

Bremen - Von Helmut Reuter. In Bremen sollen in den nächsten fünf Jahren alle Schulen und Kindertagesstätten ihre Gemeinschaftsverpflegung stufenweise auf 100 Prozent Bio-Lebensmittel umstellen. So sieht es ein Senatsbeschluss vor, den Umwelt-Staatsrat Ronny Meyer auch als eine Reaktion auf die gesellschaftlich kontrovers geführte Diskussion über Massentierhaltung wertet.