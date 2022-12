Umwege inbegriffen: Ab jetzt Einschränkungen auf drei Bremer Weserbrücken

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Wilhelm-Kaisen-Brücke: Beschränkung auf Lastwagen bis 16 Tonnen. © Kuzaj

Bremen – Die Schilder sind da, jetzt gelten die angekündigten Einschränkungen des Verkehrs auf drei nicht mehr ganz tragfähigen Weserbrücken. Die Beschränkungen für den Lastwagenverkehr auf der Karl-Carstens-Brücke („Erdbeerbrücke“), auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke sowie auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke gelten als kurzfristige Notmaßnahme.

Parallel beginnen beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV) Planungen zur Verstärkung und Ertüchtigung der betroffenen Brücken, um sie wenigstens noch für einen begrenzten Zeitraum nutzen zu können. Das regionale Verkehrsgewerbe muss sich auf Umwege einstellen. Wirklich überraschend kommt das angesichts eines seit Jahren zunehmenden Lastverkehrs nicht. Dass die drei Weserbrücken „marode sind und keine hohen Lasten mehr vertragen, ist leider kein Einzelfall“, sagt beispielsweise Robert Völkl, Geschäftsführer des Vereins Bremer Spediteure. „Bundesweit stehen zehntausende Brücken vor ähnlichen Problemen.“ In den allermeisten Fällen war zum Zeitpunkt des Brückenbaus nicht abzusehen, „wie dynamisch sich der Verkehr entwickeln würde“. Und nun müssen die Brücken viel höhere Lasten tragen als bei der Konzeption angenommen.

Wie kommen die Konsequenzen heute an? Unterschiedlich. Völkl: „Für den überregionalen Schwerlastverkehr stellen die Einschränkungen für die drei Weserbrücken in der Stadt in der Regel kein Problem dar. Die Verkehre werden sinnvollerweise nicht durch die Stadt geleitet.“ Anders sieht es bei regionalen Verkehren aus, bei Zustell- und Baustellenverkehr zum Beispiel. „Die betroffenen Lastwagen müssen unter Umständen große Umwege fahren, um ihr Ziel auf der anderen Weserseite zu erreichen. Der zeitliche Mehraufwand wird über kurz oder lang in die Kalkulation der Preise einfließen müssen. Dies wird aber vermutlich – schon aufgrund der gegenwärtigen allgemeinen Preissteigerung – für die Kunden nicht spürbar sein“, so Völkl.

Gewohnte Bremer Stau-Ausweichstrecke entfällt

Im regionalen Verkehrsgewerbe wird zudem nicht ohne Sorge auf Situationen wie Staus auf der Autobahn 1 geblickt. In solchen Fällen galt die „Erdbeerbrücke“ bislang als Ausweichstrecke – diese Möglichkeit fällt nun weitgehend weg. Umwege durch die Innenstadt sorgen für weiteres Stirnrunzeln, da sich die Martinistraße schon ohne zusätzlichen Lastwagenverkehr zur regelmäßigen Staufalle entwickelt hat. Alle drei Brücken sind Einfallstore für Pendler, die per Auto oder Bus und Bahn aus dem Umland nach Bremen kommen. Geplant ist es, zunächst die Wilhelm-Kaisen-Brücke zu ertüchtigen, anschließend die Bürgermeister-Smidt-Brücke und am Ende die „Erdbeerbrücke“.

Für die „Erdbeerbrücke“ gilt nun eine Beschränkung auf Fahrzeuge bis 20 Tonnen; Busse dürfen weiter hinüberfahren. Die Brücke soll voraussichtlich bis Ende 2025 verstärkt werden. Bis dahin wird für Fahrzeuge über 20 Tonnen eine Umleitung via Stephanibrücke oder über die Weserbrücke der A1 empfohlen. Die Bürgermeister-Smidt-Brücke wird auf Fahrzeuge bis 30 Tonnen beschränkt; Bahnen und Busse bleiben. Sie soll bis Ende 2025 ertüchtigt werden. Auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke gilt eine Beschränkung auf Fahrzeuge bis 16 Tonnen sowie ein Überholverbot für Laster. Ertüchtigung hier: bis Ende 2024 (für eine Million Euro).