Umsonst gearbeitet: Reisebüros demonstrieren vor Bremer Rathaus

Mit Sicherheitsabstand

+ Mit Corona-Sicherheitsabstand und Mundschutz haben am Mittwoch vor dem Bremer Rathaus etwa 50 Inhaber und Mitarbeiter von Reisebüros aus Bremen und „umzu“ demonstriert. Sie fordern angesichts der Corona-Krise Staatshilfen. Foto: KOWALEWSKI

Verstreut, aber eindrucksvoll: Etwa 50 Inhaber und Mitarbeiter von Reisebüros aus Bremen und „umzu“ haben am Mittwochmittag vor dem Bremer Rathaus demonstriert, um auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Mit Hilfe von Markierungen hielten sie den Sicherheitsabstand ein. Sie hatten leere Koffer dabei und Schilder: „Rettet die Reisebüros“. Organisiert durch eine Facebook-Gruppe, fanden Aktionen in rund 40 deutschen Städten statt.