Umsätze der Spediteure brechen ein

Bremen – Die Corona-Krise beschert den Bremer Spediteuren massive Umsatzeinbußen. Das geht aus einer Blitzumfrage des Vereins Bremer Spediteure (VBS) unter seinen Mitgliedsunternehmen hervor. Demnach sind die Umsätze im Export um durchschnittlich 35 Prozent, im Import um 45 Prozent zurückgegangen. Auch die Umsätze der Luftfracht seien um etwa 45 Prozent gesunken, sagte Robert Völkl, Geschäftsführer des Vereins Bremer Spediteure.

Die Importe vor allem aus Fernost werden nach Einschätzung des Verbandes in den nächsten Wochen wieder zunehmen. In den chinesischen Häfen werden den Angaben zufolge die Schiffe wieder beladen. „Allerdings dürften in naher Zukunft Bestellungen deutscher und europäischer Firmen zurückgehen“, sagt Oliver Oestreich, der Vorsitzende des Vereins Bremer Spediteure. Schließlich seien viele Einzelhandelsgeschäfte geschlossen und diverse Werke hätten ihre Produktion eingestellt. Aus diesem Grunde werde es noch etwas dauern, bis sich die Importe auf europäischer Seite wieder erholten. Die Exporte zögen aller Voraussetzung nach an, wenn die deutsche und europäische Produktion wieder hochgefahren werde.

60 Prozent der Speditionsfirmen reagieren auf die geringere Nachfrage mit Kurzarbeit. Dabei sei die Kurzarbeit „Null“ die Ausnahme. In der Regel werde die Arbeitszeit um 30 bis 50 Prozent reduziert, sagt Völkl. Kündigungen schließen die allermeisten Unternehmen derzeit aus. Oestreich geht davon aus, dass spätestens im Sommer die deutsche Wirtschaft wieder Fuß fasse. „Dann wird wieder jede Fachkraft in den Unternehmen gebraucht.“

Der Verein Bremer Spediteure wurde im Jahre 1901 gegründet und ist ein Zusammenschluss aller bedeutenden Speditions- und Logistikfirmen in Bremen und Bremerhaven. In den rund 200 Firmen der Branche sind laut Völkl etwa 4 000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Branche erzielte zuletzt Jahresumsätze in Höhe von 2,5 bis drei Milliarden Euro.

Einbußen muss derzeit auch die Bremer Straßenbahn AG verkraften. Das Unternehmen hat laut Sprecher Jens-Christian Meyer den zu erwartenden Umsatzrückgang für den „normalerweise starken Monat“ April berechnet. Herausgekommen sei bei einem derzeitig messbaren Fahrgastrückgang von 70 bis 80 Prozent ein täglicher Einnahmeverlust in der Größenordnung von 150 000 bis 170 000 Euro, sagte Meyer auf Nachfrage. je