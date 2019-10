50 Jahre Pro Familia: Geschäftsführerin Monika Börding im Interview über die Arbeit

Monika Börding leitet den Bremer Landesverband von Pro Familia, der in drei Beratungsstellen zu allen Aspekten und Problemen von Sexualität, Familienplanung, Partnerschaft, Schwangerschaft und Geburt berät. Der Verband besteht seit 50 Jahren.

Bremen - Von Christiane Mester. Der Bremer Landesverband Pro Familia feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Geschäftsführerin Monika Börding (63) spricht im Interview unter anderem darüber, warum immer weniger Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch durchführen.

Ein Jubiläum gibt Anlass für einen Rückblick: Wie hat sich die Arbeit von Pro Familia im Laufe der Zeit verändert?

Als der Landesverband 1969 gegründet wurde und wenig später die erste Beratungsstelle öffnete, lief die Debatte um die Abschaffung des Paragraphen 218, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt, auf Hochtouren. Das Engagement mündete in die Schwangerschaftskonfliktberatung, die seither vor einem Abbruch gesetzlich vorgeschrieben ist. Pro Familia wurde Anlaufstelle für Maßnahmen zur Gesunderhaltung während der Schwangerschaft und Fragen der sexuellen Selbstbestimmung. Mit den Jahren wurden diese Bereiche weiter aufgefächert. Heute machen wir zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen Angebote oder Flüchtlingen.

Das Kernthema ist aber weiterhin die Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch?

Ja. Im zweiten Quartal dieses Jahres haben in den drei Beratungsstellen und dem Medizinischen Zentrum zusammengenommen, 1 453 Menschen Rat gesucht. Pro Jahr kommen wir auf 25 000 telefonische Kontakte, von denen 15 000 in ein persönliches Gespräch münden. Hinzu kommen 2 000 medizinische Maßnahmen – eine Spirale wird gelegt, Frauen kommen für einen Schwangerschaftsabbruch oder zur Nachsorge ins Medizinische Zentrum.

Gynäkologen sind nicht verpflichtet, den Eingriff vorzunehmen. Wie beurteilen Sie die aktuelle Versorgungslage in Bremen?

Es gibt drei Kliniken, fünf Arztpraxen und unser Medizinisches Zentrum, in dem Abbrüche durchgeführt werden. Das ist nicht viel. Im Juli 2018 drohte dem Medizinischen Zentrum die Schließung. Wir mussten tageweise den Betrieb einstellen, weil wir keine Ärzte hatten. Einen haben wir erst in die Rente verabschiedet und dann wiedergeholt, weil es nicht anders ging. Inzwischen haben wir selbst eine Ärztin weitergebildet. Insgesamt kann man sagen: Wir haben ein massives Nachwuchsproblem und das bundesweit.

Was ist der Grund dafür?

Das Thema ist ideologisch verbrämt, und das hat weitreichende Konsequenzen. Kein werdender Gynäkologe lernt von Haus aus, einen Abbruch durchzuführen. Auch im Weiterbildungskatalog steht nur die Beratung, nicht die Qualifikation für die Durchführung. Die Ärzte, die es machen, sind fast alle aus der Generation derjenigen, die in den 70er und 80er Jahren in dem Zusammenhang politisch aktiv waren und es seither aus Überzeugung tun. Viele davon gehen nun in Rente. Im Umland ist die Versorgungslage noch kritischer.

Wie viele Frauen kommen aus Niedersachsen zu Ihnen?

50 Prozent der Frauen, die bei uns einen Abbruch durchführen lassen, kommen aus dem Bremer Umland. Auch hinsichtlich der Beratung ist der sogenannte Speckgürtel nicht gut versorgt. Die nächste Frauen-Beratungsstelle ist in Verden, und wir haben eine Oldenburg. Ansonsten gibt es im ländlichen Bereich vereinzelt „Domum Vitae“, das ist katholisch geprägt. Kurz gesagt: Das Umland versorgen wir mit.

Denken Sie über neue Beratungsformen nach – etwa über Chats oder Videotelefonie?

Der Pro-Familia-Bundesverband hat „Sextra“, eine Onlineplattform, auf der die Nutzer Fragen zu Sexualität und Paarbeziehungen stellen können. Für die Pflichtberatung vor einem Schwangerschaftsabbruch, ist das ausgeschlossen. Diese Gespräche müssen persönlich geführt werden. Ein weiterer Grund ist der Datenschutz, denn wir gehen sensiblen Daten um. Man darf nicht vergessen, dass der Paragraph 218 noch immer im Strafgesetzbuch steht und eine Abtreibung noch immer ein Tabu ist.

Welche Erfahrungen machen Sie diesbezüglich?

Es gab eine Zeitlang böse Briefe mit dem Vorwurf, Abtreibung sei Mord. Aktuell wird vor allem unsere Aufklärungsarbeit torpediert. Aus dem politisch rechtsgerichteten Spektrum gibt es Vorwürfe, dass Kinder dadurch sexualisiert würden. Aus Rheinland-Pfalz weiß ich, dass die AfD gezielt gegen Pro Familia vorgeht. Eine gängige Falschbehauptung ist, dass die Kosten für Abtreibungen zu Lasten der Krankenversicherten gingen.

Wer kommt für den Eingriff auf?

Es ist eine Privatleistung. Frauen, die weniger als 1 216 Euro verdienen, erhalten eine Erstattung vom Bund. Diese Mittel werden von den Krankenkassen verwaltet. Tatsache aber ist, dass 90 Prozent der Abbrüche, die wir durchführen, über die Kostenübernahme laufen. Denn der am häufigsten genannte Grund, eine Schwangerschaft nicht auszutragen, ist die finanzielle Lage. Die Frauen sagen, dass sie sich ein Kind nicht leisten können.

Kontakt

Pro Familia Landesverband Bremen, Hollerallee 24, Telefon 0421/340 6030

Zur Person

Monika Börding ist Diplom-Pädagogin mit Zusatzqualifikation in Betriebswirtschaft. Sie hat ein Seminarhaus für Frauen mitbegründet, das sie 17 Jahre lang leitete. Anschließend war die heute 63-Jährige zunächst in der Erwachsenenbildung tätig und wechselte dann zu einem Beschäftigungsträger. Seit April 2013 ist Monika Börding Geschäftsführerin des Pro Familia Landesverbands Bremen, der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert.