„Umland-Kunden fehlen“

Stillstand auf dem Weg in die Stadt: Stau an der Baustelle Herdentor. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Baustelle am Herdentorsteinweg stellt die Geduld vieler, die in die Innenstadt wollen, auf eine harte Probe (wir berichteten). Viele Pendler und Kunden aus dem Umland schimpfen. Geschäftsleute klagen über Umsatzeinbußen, sagt die Handelskammer – und schlägt Alarm. Denn jetzt kommen noch mehr City-Baustellen hinzu.

Zum Beispiel an einem weiteren Einfallstor zu City – am Osterdeich zwischen Tiefer und Sielwall. Dort, so das Amt für Straßen und Verkehr (ASV), stehen „notwendige Fahrbahnreparaturen“ an. Sie beginnen am Montag, 1. Oktober, und dauern voraussichtlich bis zum 18. Oktober. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel wechselweise an der Baustelle vorbeigeführt. Also: „Es ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.“

Die Gewerbetreibenden in der Innenstadt leiden unter den Baustellen, sagen City-Initiative und Handelskammer. Dr. Andreas Otto, Kammer-Syndicus und zuständig für Verkehrs- und Innenstadtthemen: „Besucherfrequenz und Umsätze haben sich spürbar zum Negativen verändert. Die Einstellzahlen in den Parkhäusern sind merklich zurückgegangen. Für den Handel in der Innenstadt ist die Grenze des Erträglichen mittlerweile überschritten.“

Vor diesem Hintergrund, so die Kammer, befürchte die Innenstadtwirtschaft, dass die für den 8. Oktober angekündigte dreiwöchige Vollsperrung der Bürgermeister-Smidt-Brücke stadtauswärts, die ab dem 29. Oktober durch eine ebenso lange Vollsperrung stadteinwärts abgelöst werden soll, den „innenstadtorientierten motorisierten Besucherverkehr zusätzlich reduzieren wird“.

Otto: „Weitere wichtige Kunden, insbesondere aus dem Umland, könnten der Bremer City verlorengehen.“ Die Kammer fordert, diese Baustelle „dringend zu überdenken und die Priorität sowie den erforderlichen Umsetzungszeitraum“ zu überprüfen – so sinnvoll die geplanten Querungshilfen an den Kopfenden der Bürgermeister-Smidt-Brücke „auch sein mögen“. Jetzt gelte es, das „Herbst- und Weihnachtsgeschäft des City-Einzelhandels im Blick zu haben“.

Apropos – das Amt für Straßen und Verkehr will mit den Arbeiten am Herdentorsteinweg im November fertig werden. Bevor in der City das Weihnachtsgeschäft beginnt. Ziel der Planer ist hier eine „bessere Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn, um den Fußgängern mehr Raum zu geben und die bisher häufig auftretenden Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden“. Kosten: 1,6 Millionen Euro.