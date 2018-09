Umfrage sieht SPD und CDU gleichauf

Bremen - Noch sind es knappe neun Monate bis zur nächsten Bürgerschaftswahl. Am 26. Mai 2019 sollen Bremer und Bremerhavener ein neuen Landtag wählen.

Das Vorgeplänkel läuft. Bei der bislang ewigen Regierungspartei SPD hat eine Mandatskommission, wie gemeldet, die ersten personellen Weichen gestellt. Bei den seit 2007 mitregierenden Grünen läuft eine Mitgliederbefragung. Am Montag, 17. September, soll verkündet werden, ob Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert zum fünften Mal in Folge oder erstmals Fraktionschefin Maike Schaefer die Partei als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führt.

Und auch die Taktzahl der Umfragen wird erhöht. Eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Bremer CDU sieht ein rot-schwarzes Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.

Der in der zweiten Augusthälfte durchgeführten repräsentativen Umfrage zufolge wünschen sich fast zwei Drittel (61 Prozent) der Befragten einen politischen Wechsel. Die CDU liegt mit 26 Prozent gleichauf mit der SPD. Die Grünen kommen auf 20, die Linke auf zwölf, die FDP auf sieben und die AfD auf sechs Prozent.

CDU-Vorsitzender steht hinter Kandidat Meyer-Heder

„Für uns ist das Ergebnis eine motivierende Ausgangsbasis“, sagt der CDU-Landesvorsitzende Jörg Kastendiek. Eine so hohe Wechselstimmung habe es zuletzt zum Ende der Ampelkoalition Mitte der 90er-Jahre gegeben. Kastendiek weiter: „Mit Carsten Meyer-Heder haben wir einen Bürgermeister-Kandidaten, der genau für den Aufbruch steht, den sich die Menschen für Bremen und Bremerhaven wünschen.“ Nur ist der Kandidat noch weitgehend unbekannt. Fast zwei Drittel gaben in der Umfrage an, seinem Namen nicht zu kennen.

Kastendiek sagt auch: „Carsten Sieling ist es nicht gelungen, einen Amtsbonus zu erarbeiten.“ In der Umfrage erreicht der SPD-Bürgermeister auf einer Skala von +5 bis -5 einen Wert von +0,5. Meyer-Heder liegt bei +0,4. Den besten Wert erzielt Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt mit +0,7.

Zurück zur Sonntagsfrage: Bei einer von der SPD in Auftrage gegebenen Umfrage lag die SPD mit 28 Prozent noch vor der CDU (24). Grüne und Linke waren gleichauf (14), die FDP lag mit zehn Prozent vor der AfD (acht).

Bei der Bürgerschaftswahl im Mai 2015 war die SPD auf 32,8 Prozent abgesackt. Die CDU holte 22,4 der Stimmen, die Grünen 15,1, die Linken 9,5, die FDP 6,6 und die AfD 5,5 Prozent.

je