Umfrageergebnis zeigt: So viel Trinkgeld geben Menschen in Bremen

Von: Marcel Prigge

Wie höflich sind Bremer im Bundesvergleich? Und gibt man in der Hansestadt eigentlich viel Trinkgeld? Eine Umfrage soll aufklären.

Bremen – Welche Stadt ist am höflichsten? Welche am unhöflichsten? Und in welcher Stadt bekommen Gastro-Mitarbeiter wegen den knauserigen Einwohnern am wenigsten Trinkgeld? In einer nicht repräsentativen Umfrage wurden 1500 Menschen in den größten deutschen Städten diese Fragen gestellt. Die Stadt Bremen spielt in einer Kategorie ganz oben mit.

Wie viel Trinkgeld geben die Bremer? Eine Umfrage soll Antworten liefern und gibt einen Vergleich zu anderen Städten Deutschlands. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

In einer nicht repräsentativen Umfrage hat die Sprachlernapp und E-Learning-Plattform Preply 1500 Menschen in den größten Städten in Deutschland gefragt, wie höflich sie ihren Heimatort finden. Anschließend wurden die Daten ausgewertet. In einer Skala von eins bis zehn wurde dargestellt, in welchen Städten die Menschen am unhöflichsten, höflichsten und großzügigsten sind.

Die unhöflichsten Städte in Deutschland: Bremen weit abgeschieden

Den Angaben zufolge sind die unhöflichsten Städte in Deutschland auf der Skala von eins bis zehn demnach Essen (6,47), Dresden (6,12) sowie Frankfurt (6.00). Der durchschnittliche Höflichkeitswert, der errechnet wurde, lag bei 5,84. Weit darunter liegt die Stadt Bochum. Sie ist mit einem Wert von 5,17 die höflichste Stadt Deutschlands. Besonders erfreulich für alle Hansestädter: Darauf folgt direkt die Stadt Bremen (5.35). Auf Platz drei der höflichsten Städte liegt Hannover in Niedersachsen mit einem Wert von 5,49.

Essen 6,47 Dresden 6,12 Frankfurt 6,00 [...] [...] Hannover 5,49 Bremen 5,35 Bochum 5,17

Als Grundlage der Daten wurden besonders störende Verhaltensweisen abgefragt. Lärm in der Öffentlichkeit wurde ebenso als Störfaktor angesehen, wie Unhöflichkeit gegenüber von Servicepersonal oder das laute Telefonieren mit dem Handylautsprecher.

Trinkgeld geben: Die großzügigsten Städte Deutschlands

Und welche Städte sind am großzügigsten? Um das herauszufinden, wurden die Befragten angewiesen, aus verschiedenen Szenarien auszuwählen. Gebe ich regelmäßig Trinkgeld, oder nur, wenn der Service ausgezeichnet war? Ist es in meiner Stadt normal, Trinkgeld zu geben, oder nicht? Auch wurde nach der durchschnittlichen Höhe des Trinkgeldes gefragt. Diese Ergebnisse sind wieder in eine Skala von eins bis zehn aufgeführt worden.

Den Daten zufolge, würden die meisten Befragten nicht wissen, ob in ihrer Heimatstadt regelmäßig Trinkgeld gegeben werde. Jedoch halten viele es für eine gute Angewohnheit und es wäre unhöflich nichts zu geben. Das durchschnittlich gegebene Trinkgeld unterscheidet sich jedoch von Stadt zu Stadt stark.

Welche Stadt ist am großzügigsten? Bremen gibt am meisten Trinkgeld

Doch welche Stadt ist am großzügigsten? Das durchschnittliche Trinkgeld, das die Einwohner der jeweiligen Städte geben, ist in der aufgeführten Tabelle in Prozentpunkten angegeben.

Bremen 9,80 % München 8,94 % Essen 8,79 % Nürnberg 7,38 % Stuttgart 7,11 % Dresden 7,07 %

Aber siehe dar: Bremen gibt laut Auswertung mit etwa 9,8 % das meiste Trinkgeld. Fast einen ganzen Prozentpunkt dahinter liegt München (8,94 %) und darunter die Stadt Essen(8,78 %). Am wenigsten Trinkgeld bekommen die Servicekräfte in Dresden (7,07 %). Davor liegt Stuttgart (7,11 %) und Nürnberg mit 7,38 %.

Höflichkeitsumfrage: Zu wenig Befragte, um ein Repräsentanz zu sprechen

Die Umfrage zeigt, dass es in einigen Städten höflicher als in anderen zugeht. Auch sind Unterschiede beim Trinkgeldgeben zu erkennen. Jedoch ist diese Studie nicht wirklich repräsentativ. Vom 2. bis 7. November 2022 sind laut der Internetseite von Preply 1525 Einwohnende in den 20 größten Städten Deutschlands befragt worden. Ein Wohnsitz von mindestens 12 Monaten war erforderlich, um daran teilzunehmen. Demnach war die Grundgesamtheit der Befragten, als auch die Zielgruppenbefragungen in den jeweiligen Städten zu klein, um von einer Repräsentanz zu sprechen.