Umbau soll Konflikte lösen: Herdentorsteinweg Richtung Bahnhof gesperrt

Hier ist erstmal alles dicht – der Herdentorsteinweg wurde in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Im Zuge der Bauarbeiten verschwindet auf der anderen Seite auch die Rechtsabbiegespur.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Darf ich hier rüber? Unsichere Blicke am Montagvormittag bei etlichen Verkehrsteilnehmern. An der Kreuzung Wall/Herdentor wird die nächste große City-Baustelle eingerichtet. Und noch stehen nicht alle Baken und Absperrungen. Improvisationstalent und Umsicht sind gefragt.

Es klappt ganz gut. Für Autofahrer gilt, dass der Herdentorsteinweg zunächst nur noch in Richtung Innenstadt frei ist. In Richtung Hauptbahnhof geht von hier aus erst einmal nichts mehr.

Wegen der Bauarbeiten wird der Wall zwischen Herdentor und Bischofsnadel nun schon wieder zur Einbahnstraße in Richtung Altenwall und Osterdeich. Es ist die erste Phase von Arbeiten, in deren Rahmen die Kreuzung – ein wichtiges Tor zur City – grundlegend verändert werden soll. Während der Bauzeit bleibt die Innenstadt über den Herdentorsteinweg erreichbar, verspricht das Bau- und Verkehrsressort.

Die einschneidendste Maßnahme ist, dass für Autos, die aus Richtung Bahnhof kommen, die Rechtabbiegespur in den Wall (Richtung Wall-Mühle, CDU-Haus und Bürgermeister-Smidt-Straße) aufgehoben wird.

Verkehrsströme ändern sich

Bisher hatten etwa 900 Fahrzeuge pro Tag diese Spur genutzt – aus Sicht des Verkehrsressorts ist das eine „relativ geringe“ Zahl. Seit längerer Zeit schon sei überlegt worden, den „Verkehrsraum“ im Bereich von Herdentor und Herdentorsteinweg „umzugestalten und neu aufzuteilen“, so ein Sprecher.

+ Hier wurde gerade ein Haltestellenhäuschen abgebaut. Die Haltestelle „Herdentor“ wird etwa zehn Meter weit in Richtung Wall verlegt. © Kuzaj Denn: „Die Verkehrsströme haben sich auch dort verändert. Es gibt, insbesondere stadteinwärts, ein hohes Aufkommen an Fußgängern und Radfahrern. Konflikte sind auf den viel zu schmalen Geh- und Radwegen leider an der Tagesordnung.“ Der Bremer Weg ist es nun, Fußgänger und Radfahrer auseinanderzubringen.

Das kann auch zu Konflikten führen – mit Autofahrern, die nun weniger Platz haben. So sehen die Bremer Verkehrsplaner es aber nicht. Ihnen geht es um eine „bessere Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn, um den Fußgängern mehr Raum zu geben und die bisher häufig auftretenden Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden“.

Radwege werden deutlich markiert

An die Stelle der Rechtsabbiegespur in den Wall tritt ein „Fahrradschutzstreifen“. Die neuen Radwege werden deutlich sichtbar rot markiert. Bau- und Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) spricht von einer „lang ersehnten Neuaufteilung der Verkehrswege“.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. 75 Prozent davon sind Bundesmittel. Geschuftet wird auf der Baustelle auch an Wochenenden. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) will mit den Arbeiten im November fertig werden – bevor in der Innenstadt das Weihnachtsgeschäft beginnt.

Bis Dienstag, 25. September, betrifft die Baustelle auch Busse und Straßenbahnen. Sie fahren hier zwar noch durch, halten aber nicht mehr an. Die Haltestelle „Herdentor“ nämlich ist vorübergehend gestrichen.

Das gilt, wie eine Sprecherin der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) sagt, „in beiden Fahrtrichtungen für die Straßenbahnlinien 4, 6, 8 und N4 und für die Buslinien 24, 25, N3 und N5“. In Richtung Domsheide halten die Busse an der Ecke Herdentorsteinweg/Breitenweg. In Richtung Bahnhof leitet die BSAG die Busse nach der Haltestelle „Schüsselkorb“ über den Wall und die Bürgermeister-Smidt-Straße um.