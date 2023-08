Supermond im August 2023: Wann und wo das Spektakel heute in Bremen und Niedersachsen zu sehen ist

Von: Dagmar Schlenz

Heute strahlt der Vollmond als sogenannter „Supermond“ besonders groß und hell über Deutschland. Wann und wo man das Ereignis in Bremen und Niedersachsen erleben kann.

Bremen – Der Mond fasziniert seit Jahrtausenden die Menschen und gerade der Vollmond wirkt eine besondere Anziehungskraft aus. Heute Nacht beim sogenannten „Supermond“ ist der Vollmond der Erde besonders nah. Dann scheint der Himmelskörper den Menschen außergewöhnlich groß und hell und ist ein beliebtes Fotomotiv. Wann und wo man den Supermond in Bremen und Umgebung am heutigen 01. August 2023 zu sehen bekommt.

Was ist ein Supermond? Als Supermond bezeichnet man einen Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist. Was ist das Besondere an einem Supermond? Weil der Mond zum Zeitpunkt eines Supermondes eine geringere Entfernung zur Erde hat als sonst, erscheint der Vollmond am Nachthimmel laut NASA zirka sieben bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Durch die zunehmende Fläche wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert, sodass er ebenfalls auch deutlich heller erscheint.

Wann der Supermond heute über Bremen sichtbar ist

Beim heutigen Supermond nähert sich der Mond der Erde auf 357.500 Kilometer. Der Zeitpunkt, wann der Erdtrabant unserem Planeten am nächsten ist, liegt zwischen 20:31 Uhr und 20:36 Uhr. Sichtbar ist er für uns dann allerdings noch nicht, denn um diese Uhrzeit ist der Mond in Deutschland noch gar nicht aufgegangen. Mondaufgang in Bremen und Umgebung ist erst um 21:55 Uhr.

Aber keine Sorge: Auch zum Zeitpunkt des Mondaufgangs um 21:55 Uhr ist der Vollmond der Erde noch extrem nah. Die beste Zeit, um den Supermond heute zu sehen, ist direkt nach Mondaufgang. Wenn der Vollmond gerade über dem Horizont erscheint, wirkt er größer. Das ist bei allen Objekten so, die sich nahe dem Horizont befinden. Je höher der Supermond am Himmel steigt, desto kleiner wirkt er.

Am 1. August 2023 strahlt der Vollmond als „Supermond“ über Deutschland und kann mit etwas Glück auch in Bremen und Umgebung betrachtet werden. (Archivbild) © Wolfgang Maria Weber/imago

Wo man den Supermond in Bremen und Niedersachsen am besten sehen kann

Die Sichtbarkeit des Supermondes am 1. August 2023 über Bremen und Niedersachsen hängt natürlich stark vom Wetter ab. Das ist leider zurzeit ziemlich ungemütlich, zum Wochenbeginn war es in Niedersachsen ziemlich nass. Auch für den heutigen Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst Regen an. Ein Sturmtief zieht über die Nordsee und bringt kühle Meeresluft nach Niedersachsen und Bremen.

Heute Mittag und Nachmittag ist es in Bremen und Niedersachsen verbreitet wolkig mit einigen, teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad. Doch es gibt Hoffnung, denn in der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer in Bremen und Umgebung nach und es kann auflockern. Aber nicht nur Wolkenlücken sind eine Voraussetzung, um einen Blick auf den Supermond zu erhaschen. Im Sommer steht der Vollmond niedrig am Himmel, daher sollte man einen Platz wählen, der freie Sicht Richtung Süden bietet.