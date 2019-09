Ein „Ufo“ verschwindet

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr. Es ist soweit: Ein 50-Tonnen-Kran hebt den Kopf eines hohen Beleuchtungsmastes (samt meterlanger Röhre) langsam in die Höhe, schwenkt und legt das mehr als sechs Tonnen schwere Teil auf die Fahrbahn des Nordwestknotens.

Das vorletzte Bremer „Ufo“ ist damit Geschichte. Sechs Meter Abstand müssen zwischen dem abgelegten Teil und dem Kran eingehalten werden. Darauf weist eine Markierungslinie hin. Der Grund: Die Belastung der Fahrbahn darf nicht zu groß werden, erklärt Jan Wienke vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV), der die Position des Kranes auf der Fahrbahn kontrolliert hat.

Er hat auch die statischen Berechnungen für die Maßnahme gemacht. Die Strecke musste für den Autoverkehr gesperrt werden, weil die Belastung sonst hätte zu groß werden können, sagt der Fachmann. Mehrere Männer trennen den etwa fünf Meter großen Kopf von dem Stück Röhre. Die einzelnen Bestandteile werden von Lastern zur weiteren Zerlegung abgeholt. Drei Schnitte reichen, um den knapp 40 Meter hohen Turm zu demontieren. Ein Mann in der Röhre sägt die Stücke mit einem motorisierten Tigerfuchsschwanz von innen ab.

„Es ist keine so wirklich schöne Aufgabe, den abzureißen“, sagt André Lange, Bezirksingenieur beim Amt für Straßen und Verkehr. „Die Masten kenne ich, seit ich so bin.“ Er zeigt mit der Hand die Körpergröße eines kleinen Kindes an. Aber die Standsicherheit der insgesamt zwölf Masten mit den Bremer „Ufos“ war nicht mehr gewährleistet. Die Masten tragen extrem große Leuchten, deren Form an typische Vorstellungen von Flugobjekten aus alten Science-Fiction-Streifen erinnert – daher der Name. Die Masten sind im Schnitt 40 Jahre alt.

Die anliegenden kommunalen Straßen haben eine Ersatzbeleuchtung bekommen. Auf dem Nordwestknoten wird keine weitere Beleuchtung gebraucht. „In den 60ern und 70ern hatten Autos kein so starkes Licht. Heute ist die Beleuchtung der Autos besser“, erklärt Wienke.

Ursprünglich sollte das letzte „Ufo“ (mit Standort am Breitenweg) am 6. Oktober zurück auf die Erde geholt werden. Doch da an diesem Tag der SWB-Marathon stattfindet, wurde die Maßnahme um eine Woche auf Sonntag, 13. Oktober, verschoben.

Dann wird an diesem Tag die 40-jährige Geschichte der Bremer „Ufos“ enden. Aufgrund weiterer Arbeiten, insbesondere am Fahrbahnbelag, soll der Nordwestknoten vom 11. bis 13. Oktober in Richtung Delmenhorst gesperrt werden, wenn die Witterung und weitere Umstände dies zulassen. „Wir versuchen, während der Sperrung möglichst viele weitere Maßnahmen zu erledigen“, sagt Lange. Die Maßnahme war ursprünglich schon jetzt geplant, wurde aber wegen des Wetters verschoben.