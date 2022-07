Überseeinsel: Ein neues Stück Stadt in Bremen

Von: Jörg Esser

„Kellogg-Höfe“: Das Bild zeigt den prämierten Entwurf des Berliner Architekturbüros „Robert Neun“. © Philipp Obkrcher/Robertneun

Die Überseeinsel in der Überseestadt nimmt Gestalt an. Auf 15 Hektar entsteht dort ein „neues Stück Stadt“, wo die Firma Kellogg einst Frühstücksflocken produziert hat.

Bremen – „Nachhaltigkeit durch Flexibilität“ – so lautet die Erfolgsformel, mit der sich das Berliner Architektenbüro „Robert Neun“ im Wettbewerb um die Gestaltung der „Kellogg-Höfe“ auf der Überseeinsel durchgesetzt hat. „Zwei neue Gebäudekörper und drei gestaltete Freiräume verbinden sich mit den Bestandsbauten Flakes- Fabrik und Maschinen- und Kesselhaus zu den Kellogg-Höfen“, teilten das Bauressort und die Projektgesellschaft „Überseeinsel“ mit.

Auf dem ehemaligen Kellogg-Gelände an der Weser, auf dem noch bis 2017 Frühstücksflocken produziert wurden, entsteht ein „neues Stück Stadt“. Mitte 2018 ist das 15 Hektar große Gelände an den Windparkprojektierer WPD verkauft worden. WPD-Gründer Klaus Meier ist Investor und Chefplaner. Laut städtebaulichem Vertrag sind unter anderem 1 200 neue Wohnungen auf dem Areal geplant. Das Quartier wird weitgehend autofrei geplant. Für das Gesamtvorhaben wird ein Zeitraum von etwa zehn Jahren veranschlagt. Bis dahin sollen bisherigen Angaben zufolge auf der „Überseeinsel“ 800 Millionen Euro investiert werden.

„Die Entwicklung der Überseeinsel ist mit dem Architekturwettbewerb zu den Kellogg-Höfen wieder ein ganzes Stück vorangekommen“, sagte jetzt Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne). „Bremens neues Stadtviertel wird immer konkreter.“

Architektenwettbewerb ist entschieden

So sollen direkt am Weserufer „Atelierterrassen“, „Werkturm“ und „Freiräume“ entstehen. Die „Atelierterrassen“ sind ein stufenartiges Gebäude am westlichen Rand des Areals. „Auf der obersten Stufe ordnen sich die Photovoltaik-Anlagen an“, heißt es. Im Inneren sollen freie Etagen angelegt werden, die sich um ein zentrales Atrium organisieren.

Nachhaltig und kreativ: Die „Atelierterrassen“ sollen besondere Nutzungsmöglichkeiten bieten. © Philipp Obkrcher/Robertneun

Auch beim zukünftigen Werkturm, dem Hochhaus des Ensembles, gilt Flexibilität als Leitmotiv. Rund um den Gebäudekern seien nutzungsoffene Flächen, von der Einzimmer- über die Loftwohnung bis zum Großraumbüro, angedacht, heißt es. Um die „Kellogg-Höfe“ herum sollen nach den Plänen des Berliner Ateliers Loidl drei unterschiedlich charakterisierte urbane Räume gestaltet werden – unter anderem mit abgesenkten Treppen und seitlichen Tribünen.

120-Zimmer-Hotel im alten Silo

Das Reislager, das Hotel „John and Will“ sowie Teile des Quartiers „Stephanitor“ befinden sich derzeit bereits im Bau und Umbau. Auf dem Areal des alten Kellogg-Reislagers entsteht unter anderem eine Markthalle. Und das 120-Zimmer-Hotel „John and Will“ wird in den acht rund 40 Meter hohen Betonrohren des Silos der ehemaligen Kellogg-Fabrik gebaut, in der Rohstoffe für die Cerealien-Produktion aus Mais, Reis, Weizen und Hafer gelagert wurden.