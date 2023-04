Überraschungen und Offenbarungen: Boulevardtheater Bremen präsentiert Saison-Pläne

Von: Thomas Kuzaj

Das Ensemble der Gesellschaftskomödie „Das perfekte Geheimnis“, die am 2. November Premiere hat. In der Mitte: Michaela Schaffrath. © Boulevardtheater

Bremen – Was bringt die Zukunft? Wer vermag das schon zu sagen… nun, Kay Kruppa zum Beispiel, jedenfalls mit Blick auf das Boulevardtheater Bremen im Woltmershauser Tabakquartier. Die zweite Spielstätte des Weyher Theaters legt jetzt ihren dritten Spielplan vor, der Blick in die Zukunft richtet sich also auf die Saison 23/24.

Zum Auftakt gibt‘s Sommertheater. Am 5. August zieht eine Erfolgskomödie aus dem Weyher Theater nach Bremen um: „Why Not?“, ein „Mini-Musical“ von Frank Pinkus (1959 bis 2021) mit Musik von Ines Lange und Jan-Henning Preuße; inszeniert von Kay Kruppa. Darsteller: Christian Hamann, Kai Hochhäusler, Markus Weise. „Why Not?“ war in der Saison 2001/02 das erste Musical des Weyher Theaters, es wurde in 149 Vorstellungen gezeigt. Inhalt: Landwirt Kay ist nach Bremen gekommen, um etwas zu erleben – das geht schief. Michael ist Schauspieler, soeben von seiner Frau hinausgeworfen worden und arbeitslos. Marc ist stinkreich, schwul und furchtbar einsam. Sie lernen sich an einem ungewöhnlichen Ort kennen – sie stehen auf einer Brücke und wollen mit dem Leben abschließen. Natürlich kommt es anders. . .

Das erste Abo-Stück der neuen Saison feiert am 21. September Premiere: „Diese eine Nacht“, eine Komödie von Kay Kruppa und Frank Pinkus. Inszenierung: Kay Kruppa. Es spielen: Joachim Börker, David Gundlach, Maren Kannelon, Sarah Kluge, Marco Linke. Man nennt sie „die drei Musketiere der Bremer Polizei“ – die Freunde Sven, David und Bruno. Sven und David sind mit ihren Ehefrauen zudem auch noch Nachbarn in einem Doppelhaus. Alles sehr harmonisch, aber auch ein bisschen eingefahren. Bis zu der einen Nacht, die alles verändert...

Prominenter Neuzugang: Michaela Schaffrath im Ensemble des Boulevardtheaters Bremen

Als zweites Abo-Stück folgt am 2. November „Das perfekte Geheimnis“, eine pointierte (und auch bereits verfilmte) Gesellschaftskomödie von Paolo Genovese, wiederum inszeniert von Kay Kruppa. Mit: Marc Gelhart, David Gundlach, Antje Klattenhoff, Sarah Kluge, Johanna Kruppa, Kay Kruppa, Michaela Schaffrath, Florian Jiri Wilke. Inhalt: Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört. Was als harmloser Spaß beginnt, artet zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller Wendungen und delikater Offenbarungen.

Wie sind das Boulevardtheater und Michaela Schaffrath zusammengekommen? Die frühere Pornodarstellerin lebt seit einigen Jahren in Bremen. Seit 2010 steht sie regelmäßig auf deutschen Komödienbühnen, so in Braunschweig und Bonn. Nun meldete sie sich in Bremen – und Kruppa hat die Schauspielerin nach dem Vorsprechen gleich engagiert.

Trockenes Synchronschwimmen und große Italo-Hits

Intendant Kay Kruppa im Theatersaal. © Kuzaj

Als drittes Saison-Stück kommt am 1. Februar 2024 „Trockenschwimmer“ heraus, eine Komödie von Kay Kruppa und Frank Pinkus, inszeniert von Isabell Christin Behrendt. Inhalt: Schulleiter Wolfgang Becker lebt für seinen Beruf und für seine Schüler. Als die Behörde mal wieder Mittel kürzt, ruft er die engagiertesten Lehrer zusammen. Sehr unterschiedliche Charaktere sind es, die eine Spenden-Gala aushecken, die mit Synchronschwimmen auf dem Trockenen ein furioses Finale haben soll. Doch einmal mehr kommt alles ganz, ganz anders.

Behrendt führt auch Regie beim vierten Abo-Stück: „Bella Italia“, eine „Komödie mit den größten Italo-Hits“, geschrieben von Antonio Fratelli. Premiere: 21. März 2024. Als fünfte Premiere folgt am 23. Mai 2024 ein Dauerbrenner auf deutschen Boulevardbühnen: „Love Jogging“, eine Komödie von Derek Benfield, im Tabakquartier inszeniert von Kay Kruppa. Die virtuos konstruierte Verwechslungskomödie um Paare und Fremdgehen, Lügen und Ausreden sorgt für eine unwiderstehliche Abfolge komischer Situationen. Mit den neuen Stücken hat das Boulevardtheater zwölf Produktionen im Saison-Repertoire; die Eintrittspreise „werden nicht erhöht“, so Kruppa weiter.