Überraschende Wendungen

Bremen - Von Tido Davids. Karin Bredows Lebensgeschichte steckt voller überraschender Wendungen, Ihre Kunst ist mindestens genau so vielseitig. Mit einem ihrer Werke ist die Bremerin heute Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Tiefblaue Augenränder zeichnen sich in den Gesichtern der Neuankömmlinge ab. Die abgemagerten Gestalten prangen auf der riesigen Leinwand. Die Blicke scheinen den Betrachter zu treffen, ihn vorwurfsvoll anzustarren. Karin Bredows Werk „Flüchtlingsboot“ ist vor allem eines: ausdrucksstark. Es ist eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2016. „Ich habe mich gefühlt, als hätte ich an den Schicksalen der Menschen zu dieser Zeit teilgenommen“, begründet Bredow die Motivwahl. Das Acrylbild anzufertigen, habe eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Dazu die Künstlerin: „Den Himmel und das Wasser zu malen, geht dank der Acrylfarbe immer recht schnell. An den einzelnen Menschen, ihren Körpern und Gesichtern habe ich tagelang gearbeitet.“

Ursprünglich war das Bild Teil einer Protestaktion. Jedoch nicht, wie das Motiv vermuten lässt, als Zeichen der Solidarisierung mit Flüchtlingen. Zumindest nicht in erster Linie. Sondern als Protestaktion für den Erhalt des Weiterbildungsstudium Gestaltende Kunst an der Hochschule Bremen.

Auch Karin Bredow besuchte diesen Studiengang von 2013 bis 2016. Eigentlich ist die Bremerin gelernte technische Zeichnerin. Das Weiterbildungsstudium schloss sie neben ihrem regulären Job ab. „Durch dieses Studium konnte ich mir einen Lebenstraum erfüllen“, sagt Bredow. Doch der Studiengang soll bis zum Jahr 2020 eingestellt werden. Gemeinsam mit anderen Künstlern macht sie sich für den Erhalt stark. Auf diesem Wege gelangte auch ihr Werk „Flüchtlingsboot“ ins Haus der Bürgerschaft. „Wir hatten die Möglichkeit, im Parlamentsgebäude auszustellen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Die Motive konnten wir selbst wählen. Letztlich habe ich zwei Dinge, die mich bewegten, zusammengebracht: die Flüchtlingsthematik und den Erhalt des Studiengangs“, so die Bremerin.

Kunst begleitet Bredow bereits seit der Schulzeit. Später lebte sie 20 Jahre lang im Künstlerdorf Worpswede und vier Jahre in Nigeria. Vor fünf Jahren zog es die Künstlerin dann wieder nach Bremen. Heute arbeitet sie nebenher als Dozentin an der Volkshochschule und gibt Malkurse in „Fluid Acryl“. Einer Kunstform, bei der honigartige Acrylfarben verwendet werden, um mehrfarbige Farbverläufe zu kreieren. „Es macht Spaß, Wissen zu vermitteln und den Lernprozess der Kursteilnehmer zu begleiten“, sagt die Künstlerin. Sie selbst arbeite meist am Wochenende an den eigenen Bildern. „Manchmal fehlt mir einfach die Zeit. Kunst und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach“, sagt Bredow.

Wozu wir Kunst brauchen? „Kunst hat die Fähigkeit, die Gegenwart zu prägen und die Vergangenheit lebendig werden zu lassen. In diesem Sinne ist Kunst für mich eine Form der Kultur. Außerdem ist Kunst für mich ein persönliches Talent, das ich gerne verfolge. Jeder hat ein solches Talent, das es zu verfolgen gilt“, so die Bremerin.

Zu den Künstlern, die Bredow geprägt haben, zählen Pablo Picasso (1881 bis 1973) und Frida Kahlo (1907 bis 1954). „Mich fasziniert die Lebensgeschichte von Frida Kahlo“, sagt die Künstlerin, „ähnlich wie sie möchte ich Bilder malen, an denen die Menschen hängenbleiben.“ Sie plant jetzt ein Bild, das den ehemaligen US-Präsidenten Obama bei der Umarmung eines Atombomben-Opfers aus Hiroshima zeigen soll.