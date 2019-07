Zwei Parteien – eine am linken, die andere am rechten Rand des Spektrums. Dennoch stellt Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen „extrem überraschende Übereinstimmungen“ bei Linken und AfD fest. FotoS: DPA

Bremen - Von Steffen Koller. Zwei Parteien, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zwei Parteien, die sich jeweils am Rand des politischen Spektrums bewegen, eine links, eine rechts. Kann man sie dennoch vergleichen? Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) wagte am Donnerstagabend den Versuch und diskutierte unter dem Titel „Linke und AfD im Vergleich“. Mit dabei: Niedersachsens ehemaliger Innenminister Uwe Schünemann (CDU) und Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen.

Einen „fairen Vortrag“ könnten die Besucher von ihm erwarten, sagte Schünemann gleich zu Beginn der Veranstaltung. Einen objektiven eher nicht. Zu lange beschäftige er sich mit politischen Strömungen in Deutschland und eben auch mit den beiden Parteien „Die Linke“ und „Alternative für Deutschland“ (AfD).

In verschiedenen Vergleichsebenen baute Extremismusforscher van Hüllen seine Analyse auf – und stieg sofort offensiv ein. Während er die AfD – gegründet 2013 – als eine Partei „quasi ohne Identität“ sieht, könne die Linke auf eine „lange Historie“ zurückblicken. 36 000 Parteimitglieder bei der AfD, 60 000 bei der Linken, soweit die formalen Unterschiede. Doch schon bei der Wählerschaft gebe es „extrem überraschende Übereinstimmungen“, so van Hüllen, der von 1987 bis 2006 beim Verfassungsschutz arbeitete. Beide Parteien sprechen laut dem Politologen sowohl Arbeitslose als auch Arbeiter an, hinzukämen „sozial zu kurz Gekommene“. Weiter auffällig: Die Hochburgen beider Lager lägen vorrangig in den neuen Bundesländern. Zudem verstehe sich die Linke selbst als ein Verbund „einfacher, sozial emphatischer Menschen“, als eine „Friedenspartei“, doch vergesse sie dabei viel zu häufig den linken Terror Chinas, Russlands und Venezuelas. „Das ist fatal.“ „Den erwerbstätigen Durchschnittsbürger“ wolle die AfD ansprechen, lasse dabei aber allzu oft den sozialen Ausgleich in ihrem Parteiprogramm vermissen. „Das irritiert schon“, sagte van Hüllen. „Vertrockneter Antifaschismus“ auf der linken, „ein gewisses Maß an Zufälligkeit“ auf der rechten Seite.

Zurück zum Gemeinsamen: Beide Parteien seien eher gegen als für etwas. Das ziehe sich seit Jahren durch ihr Selbstbild. So überrasche es nicht, dass Feinbilder „ziemlich ähnlich“ seien. Im Kern, so van Hüllen, gehe es beiden Lagern um „eine gemeinsame Frontstellung gegen westliche Demokratien“. „Politik“, meinte der Experte, „sollten beide Parteien nicht betreiben.“

Mit beiden Fraktionen, das strich CDU-Politiker Uwe Schünemann, früherer Innenminister Niedersachsens, heraus, müsse „sachlich fundiert gearbeitet“ werden. Von Tricks – beispielsweise dem Verbannen von Politikern aus Gremien – halte er nichts. Das dränge sie nur in eine Opferrolle. Vielmehr müsse bereits in Schulen verstärkt über extremistische Auswüchse beider Parteien offen diskutiert und so über „Grundlagen und Gefahren“ aufgeklärt werden. Beide Parteien, vorrangig aber die AfD, verstünden sich als Protestparteien. „So stehen sie eben auch nicht in der Pflicht, differenzierte Antworten zu geben“, sagte Schünemann. Viele würden ihre Wählerschaft aus einer „Stimmung der Frustration“ heraus gewinnen und sich auf eine „gewisse Nostalgie“ berufen. Auf die Frage eines Besuchers, ob AfD und Linke denn auch Gutes errungen hätten, sagte Schünemann: „Da weigere ich mich zu antworten.“

In Bremen werden die Linken künftig nach dem Wahldebakel der SPD gemeinsam mit Grünen und Sozialdemokraten in der Regierung sitzen. Sie kamen auf 11,32 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die AfD erreichte 6,12 Prozent.