Überlebende Wesen

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Erster Survivor“ heißt Harm Wickes Skulptur, die er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die dürre Kreatur gehört zu den „Survivors 2.0“, einer ganzen Gruppe quicklebendiger, geselliger Wesen. Sie haben sich ihre Existenzberechtigung als Lebenskünstler verdient.

„Die ,Survivors 2.0’ haben den digitalen Exitus überlebt“, sagt der Bremer Bildhauer, Grafiker und Maler. In der Galerie „Schnoor Art 15“ waren sie am vergangenen Wochenende alle gemeinsam zu sehen. „Sie sind ganz unschuldig, verbringen den Tag mit Fressen und machen Faxen.“ Dabei wirken die Skulpturen wie Wesen aus einer anderen Welt. Die „Survivors“ sieht Wicke als Synonym für alle möglichen Lebens- und Überlebensstrategien.

„Als Künstler ist einem dieses Thema ja nahe“, sagt er und lacht. Der „erste Survivor“ ist für ihn etwas ganz Besonderes und unverkäuflich. Ein halbes Jahr Entwicklung steckt in der bizarren Figur aus Draht und Kunststoff. „Einen Hang zu Science-Fiction hatte ich nie, aber ich bin neugierig“, sagt der Künstler.

Angefangen hatte alles mit einem Ameisenbiss in Sri Lanka. Während eines Urlaubs stellte der Künstler schmerzhaft fest, dass die knallorangen Insekten den Tsunami überlebt hatten. Das Thema beschäftigte ihn. Zurück in Deutschland, entstanden dann die „Survivors 1.0“ in Gestalt von übergroßen filigranen Ameisen. Später folgten die „Survivors 2.0“. Beide verbindet das Thema Vergänglichkeit und eine humorvoll morbide Ästhetik. In den vergangenen zehn Jahren entstand so ein Werkzyklus mit dem Titel „Der Endlichkeit halber“.

Reichhaltige Materialwahl

Die Materialwahl Wickes reicht vom rohen Holzstamm, den er mit der Kettensäge bearbeitet, bis hin zu Draht und Kunststoff. Teils kombiniert er sie, etwa wenn er Holzskulpturen eine transparente Maske aus PET-Folie anpasst. Die fließenden Formen und glänzenden Oberflächen zeigen sich auch in seinen zweidimensionalen Werken. Mit Hochglanzharz und Lack bringt er sogar abwaschbare Spiegeleier als „Küchenbild“ an die Wand.

Gemalt hat Wicke schon immer viel, erzählt er. Nach einem Grafikstudium wechselte er zur Bildhauerei. „Mir fehlte die Dreidimensionalität“, sagt er. Sein Grundschullehrer hatte schon früh auf Wickes Talent hingewiesen. Der Künstler selbst kam erst später darauf. Wenn er heute als Grafiker arbeitet, investiert der 53-Jährige den Erlös in die Kunst.

„Der künstlerische Blick ist immer da, auch wenn ich unterwegs bin“, sagt er. „Doch für das eigentliche Schaffen und die Umsetzung bedarf es manchmal einer Umschaltzeit.“ Die Herausforderung in der Kunst sieht Wicke darin, zu überleben und immer wieder etwas Neues zu entwickeln.

Kunst sollte Dinge hinterfragen

Ob wir Kunst brauchen? „Ich finde, Kunst hat die Aufgabe, Dinge zu hinterfragen. Sie kann uns die Augen öffnen. Oder frei nach Loriot: Ein Leben ohne Kunst ist möglich, aber sinnlos.“

Zu den Künstlern, die für Wicke besonders bedeutend sind, zählen der Schweizer Bildhauer und Maler Alberto Giacometti (1901 bis 1966) sowie der US-amerikanische Maler Jackson Pollock (1912 bis 1956). An Giacometti beeindruckt Wicke, dass dieser Skulpturen so schuf, wie er die Dinge subjektiv sah. Pollocks Drip-Paintings sieht Wicke als eine Klasse für sich. Wie man so etwas ohne Konzept hinbekommt, habe er sich schon als Jugendlicher gefragt, sagt er.

Wenn Wicke jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann würde er einen Survivor in einer Zeitkapsel vergraben. „Wenn Überlebende ihn in ferner Zukunft finden, soll er dazu auffordern, immer hinter die Fassaden und Masken zu schauen.“