Überfall auf Wettbüro: Täter bedroht Mitarbeiter mit Messer

Ein maskierter Täter hat ein Wettbüro in Bremen-Vahr überfallen. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer.

Bremen - Der Unbekannte betrat am Sonntag gegen 10 Uhr das Wettbüro an der Kurt-Schumacher-Allee in Bremen und bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer. Der Täter ließ sich Geldscheine aus der Kasse geben, die er in eine weiße Papiertüte stopfte. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße.

Überfall in Bremen: Täterbeschreibung

Der Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß Er hat eine kräftige Statur. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit roten Längsstreifen und einen ins Gesicht gezogenen Schal.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421-362-3888.

