Taxifahrer mit Schusswaffe bedroht: Täter flüchtet ohne Beute

Ähnlicher Fall am Pfingstmontag

Bremen - Nach einem Übberfall, bei dem ein Taxifahrer in Schwachhausen am Dienstag mit einer Schusswaffe bedroht wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits an Pfingsten war es zu einem Überfall auf einen Taxifahrer gekommen, bei dem die Fahrt in derselben Straße endete.