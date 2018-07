Raubüberfall auf Münzhändler: Polizei fahndet mit Videobildern

Bremen - Zwei Männer, die am Dienstag, 17. Juli, einen Münzhändler in Bremen-Mitte überfallen und ausgeraubt haben, werden nun von der Polizei mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera gesucht.

Gegen 15 Uhr überfielen zwei Männer das Geschäft eines Münzhändlers in Bremen-Mitte, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die Beamten suchen nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag beraubten zwei vermummte Männer an der Straße „Fedelhören“ ein Handelsgeschäft für Münzen. Die Täter nutzten laut Polizeiangaben die nicht ins Schloss gefallene Eingangstür, um in das Geschäft zu gelangen.

Als der 31-jährige Ladenbesitzer die beiden Räuber bemerkte, löste er Alarm aus. Darauf wurde der Geschäftsmann von einem der Täter mit Pfefferspray besprüht. Der zweite Räuber zertrümmerte eine Glasvitrine mit Münzen und stahl daraus Goldmünzen. Danach floh das Duo.

Täterbeschreibung

Der erste Täter trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen langarmigen Pullover und blaue Jeans. Er hatte eine dunkle Hautfarbe.

Der zweite Mann trug eine dunkelgrüne Kappe mit weißem Logo auf der Vorderseite, einen schwarzen langarmigen Kapuzenpullover und eine dunkelblaue Sporthose. In seiner rechten Hand hielt er eine gelb-rote Plastiktüte. Beide Männer trugen weiße Handschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.

kom