Überfall im Supermarkt – Mitarbeiterin wehrt sich mit Wassermelonen

Von: Anika Zuschke

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Bremen wurden Wassermelonen zur Notwehr eingesetzt. (Symbolbild) © Joel Carrett/AAP/dpa

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt haben sich eine Mitarbeiterin und ein Kunde mit dem gewehrt, was schnell zur Hand war – und mit Wassermelonen geworfen.

Bremen – Zwei Männer überfielen am Freitagabend einen Bremer Supermarkt – haben dabei aber sicher nicht mit dem Widerstand einer Mitarbeiterin und eines Kunden gerechnet. Diese bewarfen einen der Täter nämlich mit Wassermelonen und Flaschen. Beide Männer konnten nichtsdestotrotz unerkannt mit Bargeld aus der Supermarktkasse fliehen.

Bremen: Wassermelonen gegen Überfall im Supermarkt genutzt

Am Freitagabend, 30. Dezember 2022, betraten zwei Männer um kurz vor 21:00 Uhr einen Supermarkt in Bremen. Einer der Männer ging Polizeiangaben zufolge zielstrebig auf eine Mitarbeiterin an der Kasse zu, hielt ihr ein Messer entgegen und forderte Bargeld. Vor Schreck griff die 26-Jährige in das Messer und zog sich infolgedessen eine leichte Verletzung am Finger zu. Anschließend befüllte sie einen Stoffbeutel, den der Täter mitgebracht hatte, mit Geld aus der Kasse.

Indes bewarfen eine andere Mitarbeiterin sowie ein Kunde den anderen Täter mit Wassermelonen und Flaschen, woraufhin dieser Pfefferspray in ihre Richtung sprühte. Anschließend flüchteten beide Männer unerkannt in Richtung Grohner Düne. Die beiden Zeugen erlitten laut der Polizei Bremen Atemwegsreizungen durch das Pfefferspray. Ebenso wie die Verletzung am Finger konnten sie vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt werden.

Polizei mahnt nach Überfall auf Supermarkt in Bremen: Nicht selbst in Gefahr bringen

Die Polizei mahnte jedoch, man solle sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr bringen. Stattdessen solle man sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung einprägen und sofort die Polizei verständigen. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Nummer 0421 362-3888 entgegen.

