Polizei fasst 19-Jährigen, der auf Balkon sein Diebesgut prüft

Die Polizei konnte einen 19-jährigen Mann fassen, der zuvor eine Frau in der Bremer Neustadt überfallen hatte. Der Räuber begutachtete auf einem Balkon sein Diebesgut und konnte so gestellt werden.

Bremen - Der 19-Jährige näherte sich der 67-jährigen Frau am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Neustadtscontrescarpe von hinten und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau leistete so lange Widerstand, bis der Riemen ihrer Tasche riss. Die 67-Jährige fiel auf die Straße, teilt die Polizei mit. Der Räuber flüchtete mit der Beute zu Fuß.

Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Verdächtigen, Einsatzkräfte entdeckten ihn schließlich auf dem Balkon einer Wohnung in der Mainstraße, wo der 19-Jährige gerade sein Diebesgut begutachtete.

Der Mann wurde festgenommen, eine Haftprüfung dauert an. Die Ermittler prüfen zudem, ob ihm weitere Raubtaten zugeordnet werden können.

