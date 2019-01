Fall Magnitz: Polizei veröffentlicht Video und lobt 3.000 Euro Belohnung aus

Ermittler suchen nach Hinweisen

Bremen - Zur Aufklärung des Angriffs auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun ein Video veröffentlicht, das den Tathergang in der Sankt-Pauli-Passage am Theater am Goetheplatz zeigt. Außerdem loben die Ermittler eine Belohnung von 3.000 Euro aus.