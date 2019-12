Überfall in Vegesack: Täter bedroht Spielothek-Angestellte mit Messer

Ein Unbekannter hat in Bremen-Vegesack eine Spielothek überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht.

Bremen - Der Mann betrat am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr die Spielhalle an der Lindenstraße in Bremen-Vegesack. Er bedrohte die 33-jährige Kassiererin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte nahm daraufhin Geld aus der Kasse und steckte es in den Stoffbeutel des Täters. Anschließend flüchtete der Unbekannte durch den Eingang. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Überfall in Vegesack: Täterbeschreibung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Räuber wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit auffallend hellen Augen und mit breiter Statur beschrieben.

Bei dem Überfall trug er eine olivgrüne Jacke, dunkle Handschuhe und einen dunklen Schal übers Gesicht gezogen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 entgegen.