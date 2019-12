Überfall in Wohnung: Unbekannte bedrohen Brüder mit Gaswaffe

Zwei unbekannte Täter haben zwei Brüder in einer Wohnung in Bremen-Walle überfallen. Sie bedrohten die Geschwister mit einer Gaswaffe.

Bremen - Die Unbekanntenklopften am Montag gegen 20.40 Uhr an der Wohnungstür an der Hemmingstedter Schanze in Bremen-Walle.

Als der 21-jährige Bewohner die Tür öffnete, bedrohten die Täter den Bremer sowie seinen 25-jährigen Bruder mit einer Gaswaffe und forderten die Herausgabe von sämtlichen Wertsachen.

Zwischen den vier Personen entwickelte sich eine Auseinandersetzung, die Brüder wurden dabei leicht verletzt. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Gaswaffe wurde beschlagnahmt.

Überfall in Bremen: Täterbeschreibung

Die beiden Räuber sollen circa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig sein. Einer der beiden wurde mit fülliger Statur und lockigem, seitlich kurz rasiertem Haar beschrieben. Der andere soll hellbraunes, schütteres Haar gehabt haben.

Die Polizei Bremen fragt, wer am Montag gegen 20:40 Uhr in der Hemmingstedter Schanze verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/ 362-3888 zu melden.