Mit Waffe bedroht: Mann überfällt Tankstelle und flüchtet im Mercedes

Von: Marcel Prigge

Ein Mann hat am Samstag, 16. Juli 2022, in Bremen eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © dpa

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat eine Tankstelle überfallen. Mit dem erbeuteten Bargeld floh er in seinem Mercedes. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bremen – Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag, 16. Juli 2022, mit einer Pistole eine Tankstelle an der Neuenlander Straße in der Neustadt in Bremen überfallen. Er flüchtete unerkannt mit einem schwarzen Mercedes. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mann überfällt Tankstelle und flüchtet mit Mercedes: Kassiererin mit Pistole bedroht

Laut Polizeibericht betrat der Mann am helllichten Tag gegen 12:30 Uhr die Tankstelle und schlug auf den Tresen. Nachdem eine Mitarbeiterin den Unbekannten entdeckt hatte, wurde sie mit einer schwarzen Pistole bedroht. Die 33-jährige Kassiererin händigte dem Mann daraufhin Bargeld aus.

Überfall in Bremen: Mann flüchtet unerkannt im Mercedes

Im Anschluss beobachteten Zeugen, wie der Unbekannte aus dem Gebäude und zu einer Einfahrt neben der Tankstelle flüchtete. Dort parkte sein schwarzer Mercedes, eine C-Klasse Limousine ohne Kennzeichen. Mit hoher Geschwindigkeit sei der Mann dann von der Neuenlander Straße nach rechts in die Kattenturmer Heerstraße eingebogen. Dabei missachtete er eine rote Ampel.

Überfall auf Tankstelle: Polizei Bremen sucht nach Zeugen

Die Polizei Bremen sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Der Täter wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, er soll eine normale Statur und einen dunklen Teint haben sowie etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er habe zudem eine olivfarbene Kappe, eine dunkelgraue Steppjacke mit aufgesetzter Kapuze, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, eine schwarze Sonnenbrille und rote Handschuhe getragen.

Wer Beobachtungen zu diesem Geschehen oder dem schwarzen Mercedes gemacht hat, kann dem Kriminaldauerdienst Hinweise unter der Telefonnummer 0421/3623888 zukommen lassen.

