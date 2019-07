Unbekannter raubt 88-Jährigen in seiner Wohnung aus

Ein 88-jähriger Mann ist in Bremen Opfer eines Raubüberfalls in seiner eigenen Wohnung geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Am Sonntag gegen 19.15 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Wachmannstraße in Schwachhausen, in dem auch der Senior wohnt.

Der 88-Jährige öffnete über den Summer die Haustür und auch seine Wohnungstür. Der Räuber ging durch das Treppenhaus und drängte den Senior in die Wohnung. Es kam zu einem Gerangel, der Täter stahl die Geldbörse des 88-Jährigen und flüchtete. Das teilt die Polizei mit.

Raubüberfall in Bremen: Täterbeschreibung

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung sowie weiß-blaue Turnschuhe.

Die Polizei Bremen fragt, wem der Mann am Sonntag im Bereich der Wachmannstraße aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa