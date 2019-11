Mit Pistole bewaffnet: Räuber überfällt Supermarkt in Bremer Neustadt

Bewaffnet mit einer Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt in der Gottfried-Menken-Straße in Bremen überfallen. Er konnte mitsamt der Beute flüchten.

Bremen - Der bislang unbekannte Täter betrat am Mittwoch, 6. November, gegen 20 Uhr den Discounter-Markt in der Gottfried-Menken-Straße in der Bremer Neustadt. Zur Tatzeit war der Markt nur von einer Kundin besucht, teilte die Polizei mit.

Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe zwang der maskierte Mann eine 30-jährige Mitarbeiterin, die gerade Ware verpackte, die Kasse zu öffnen. Die Kundin forderte der Täter zum Verlassen des Marktes auf. Der Räuber ging anschließend zur Kasse und entnahm sämtliches Bargeld. Mitsamt der Beute flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Raub auf Supermarkt: Polizei Bremen sucht Zeugen

Der Räuber war zwischen 20 und 40 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er war zur Tatzeit mit einem Schal oder einer Sturmhaube maskiert, trug eine dunkle Jacke sowie Handschuhe mit einem weißen Emblem und eine Jeanshose. Der Mann war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst telefonisch unter 0421/362-3888 entgegen.