Dreister Taschendieb sprüht Opfer Pfefferspray ins Gesicht

Ein dreister Taschendieb hat in Bremen einen 25 Jahre alten Mann überfallen. Der Angreifer sprühte dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bremen - Der Diebstahl ereignete sich bereits vergangenen Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Straße An der Weide, teilt die Polizei mit. Der 25-Jährige war zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte auf ihn zukam, ansprach und umarmte.

Dabei griff der Räuber in die Jackentasche des Opfers und holte die Geldbörse heraus. Als der 25-Jährige den Diebstahl bemerkte und den Angreifer festhielt, bekam er unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann erlitt durch die Attacke Verletzungen an den Augen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Räuber flüchtete samt Beute in Richtung Rembertistraße.

Polizei Bremen sucht Zeugen für Pfefferspray-Attacke

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein, rund 1,70 Meter groß und schlank. Der Mann soll einen leichten Drei-Tage-Bart gehabt haben und trug ein schwarzes Cap und eine schwarze Jacke.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die im Bereich der Straße An der Weide verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu erreichen.

jdw

