Frauen schreien bewaffnete Räuber in die Flucht

Den Überfall auf eine Bäckerei in Vegesack wollte sich eine Angestellte nicht gefallen lassen: Zusammen mit einer Kundin schrie sie zwei bewaffnete Täter lautstark an – die suchten daraufhin das Weite.

Gegen 6.50 Uhr betraten zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren die Bäckereifiliale an der Lindenstraße. Ein dritter, bislang unbekannter Mann, stand vor der Tür „Schmiere“. Einer der Täter in der Bäckerei ging hinter den Tresen und griff sich ein dort liegendes Messer. Damit bedrohte er die Angestellte und forderte die Herausgabe von Geld. Statt den Forderungen des Mannes Folge zu leisten, schrie die Angestellte ihn jedoch gemeinsam mit einer Kundin lautstark an. Daraufhin ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und ergriff gemeinsam mit den anderen beiden die Flucht – ohne Beute. Das teilt die Polizei mit.

Suche nach drittem Täter

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei der Flüchtigen festnehmen. Der Dritte, der vor der Tür stand, wird weiterhin gesucht. Gegen die beiden 19 und 23 Jahre alten Männer konnten über die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erwirkt werden. Wer die Tat beobachten konnte oder Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)