Überfall auf Gaststätte in Bremerhaven – Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Peters

Nach einem Raub sucht die Polizei die Täter (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Nach einem Raum auf eine Gaststätte in Bremerhaven-Lehe sucht die Polizei wichtige Zeugen. Zwei Männer haben gegen 21:15 Uhr nach einem Raub die Flucht ergriffen.

Bremerhaven – Nach einem schweren Raub am Donnerstagabend, 22. September, in Bremerhaven-Lehe, fahndet die Polizei nach den unbekannten Tätern und sucht Zeugen.

Schwerer Rau: Polizei Bremerhaven sucht Zeugen nach Raub auf Gaststätte

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer gegen 21.15 Uhr eine Gaststätte an der Hökerstraße und forderten von der Mitarbeiterin unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten beide Täter, samt Beute in unbekannter Höhe, aus dem Lokal in nördliche Richtung.

Die Polizei leitete zwar umgehend eine Fahndung nach den beiden Tätern ein, brach diese Maßnahme aber ergebnislos ab. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.