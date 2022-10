Überfall auf Bremer Makler: Gericht verurteilt die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen

Von: Ralf Sussek

Im Prozess wegen eines Überfalls auf einen Bremer Makler verhängte das Landgericht am Freitag mehrjährige Haftstrafen.

Im Prozess gegen drei Angeklagte wegen eines Überfalls auf einen Makler hat das Landgericht Bremen am Freitag die Urteile gesprochen. Es verhängte mehrjährige Haftstrafen.

Bremen – Im Prozess um den Überfall auf einen Makler ist am Freitag das Urteil verkündet worden. Die beiden Haupttäter wurden zu fünf Jahren und drei Monaten sowie vier Jahren Haft, die Anstifterin, die Ex-Frau, zu zweieinhalb Jahren verurteilt. „Sie war in einer emotionalen Ausnahmesituation“, sagte der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung über die Frau, aber „es war fast schon Selbstjustiz.“

Die zwei Männer waren angeklagt gewesen, am 18. November 2021 einen Immobilienkaufmann, der gerade in seine Wohnung zurückkehrte, überfallen zu haben. Sie hatten – in unterschiedlichen Abstufungen – gestanden, ihr Opfer mit Kabelbinder gefesselt, es geschlagen und getreten zu haben.

Überfall auf Makler: Täter rauben wertvolle Uhren und teuren Mercedes

Demnach forderten sie Geld und Wertgegenstände. Die Männer erbeuteten zwei wertvolle Uhren, Computer und persönliche Papiere und flüchteten mit einem teuren Mercedes. Die verurteilte Frau ist die geschiedene Frau des Opfers, mit dem sie unter anderem über gemeinsame Immobilien und das Umgangsrecht für ihre Tochter stritt. Sie hat die Männer nach Überzeugung des Gerichts angestiftet, dem Ex eine Lektion zu erteilen („dass er nicht mehr laufen kann“). Sie war gegen Ende des Verfahrens ebenfalls geständig.

Das Landgericht Bremen blieb mit seinem Urteil deutlich unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft; die hatte für Turgay K., den nach Überzeugung des Gerichts brutaleren der beiden Täter, sechs Jahre und neun Monate Haft, für seinen Komplizen Mehmet B. sechs Jahre Haft gefordert. Für die Frau wurde eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten beantragt.

Bremen: Nach Überfall in offenen Vollzug?

Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass K. bei dem Überfall eine von B. mitgebrachte Schreckschusspistole benutzt und das auf dem Boden liegende Opfer wiederholt getreten hat. B. dagegen habe die Situation zu beruhigen und seinen Mittäter zu beschwichtigen versucht. Diese unterschiedlichen Tatbeiträge kamen ebenso im Urteil zum Ausdruck wie das Schmerzensgeld von 5.000 Euro, das B. neben seiner aufrichtigen, persönlichen Entschuldigung an das Opfer zahlte. Trotz des großen Abstands zum Strafmaß des Mittäters K. entschied das Gericht („wir haben mit uns gerungen“) auf eine vierjährige Haftstrafe. Sie lässt B. in Bremen die Möglichkeit, gleich im offenen Vollzug weiter seinem Beruf nachzugehen.

Ex-Frau wegen Anstiftung verurteilt

Für die Auftraggeberin gab es nicht, wie sie gehofft haben dürfte, eine Bewährungsstrafe. Für das Gericht war klar: Sie hat den Männern den Auftrag zu dem Überfall gegeben, allerdings kein Geld dafür gezahlt. Dass sie den Überfall am Ende gar nicht mehr gewollt habe, nahm ihr die Kammer nicht ab. Weil es ihr jedoch nur um Dokumente und eine Lektion für den Ex-Mann ging, wurde die 42-Jährige allein wegen Anstiftung zum Raub und zur gefährlichen Körperverletzung verurteilt, ihre beiden „Schutzengel“, wie sie sie einmal nannte, auch wegen erpresserischen Menschenraubs – Mindeststrafmaß fünf Jahre.

Überfallener Makler verlegt Wohnsitz nach Fuerteventura

Auch die Höhe der Beute, die die Männer machten, spielte eine gewichtige Rolle. Der Erlös aus dem Verkauf zweier Rolex-Uhren und das erbeutete Bargeld, zusammen 8 520 Euro, müssen die beiden Angeklagten zurückzahlen, „wird eingezogen“, heißt das im Urteil. Dass das Opfer angab, die Männer hätten auch einen Mantel im Wert von 3 000 Euro erbeutet, es sich jedoch um eine billige Kopie aus der Türkei handelte, „klingt so, als sei noch etwas anderes versucht worden“, sagte der Vorsitzende.

Ob sich der Immobilienkaufmann wegen Versicherungsbetrugs verantworten muss, ist allerdings fraglich. Er hat seinen Wohnsitz nach Fuerteventura verlegt.

Selbst für Turgay K. endete dieser Verhandlungstag trotz des Strafausspruchs positiv. Er, der als einziger der Angeklagten bis Freitag in Untersuchungshaft saß, musste nicht zurück in Gefängnis. Der Haftbefehl blieb zwar in Kraft, wurde aber wegen der angegriffenen Gesundheit und festen sozialen Bindungen K.s zunächst außer Vollzug gesetzt. Er muss sich ab Montag dreimal in der Woche auf seiner Polizeiwache melden.