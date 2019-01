Überfälle statt Dates: Polizei ermittelt acht Jugendliche

Bremen - Mehrere Jugendliche haben Ende November Männer in Walle überfallen, die sich zuvor übers Internet mit unbekannten Frauen verabredet hatten. Die Polizei Bremen konnte nun die Täter überführen.

Ein 36 Jahre alter Mann verabredete sich am 28. November über ein soziales Netzwerk mit einer unbekannten Frau. Diese kam mit zwei männlichen Begleitern in den Waller Park, die Begleiter raubten den 36-Jährigen aus. Einen Abend später überfielen Jugendliche einen 42 Jahre alten Mann. Der Bremer verabredete sich zuvor über eine Dating-App und wurde ebenfalls in eine Falle gelockt.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnten vier Mädchen und vier Jungen, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, als Täter ermittelt werden. Sie zeigten sich bei den Vernehmungen im Beisein ihrer Eltern geständig. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung, teilt die Polizei mit.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)