Motto „Laune der Natur“ beim Bremer Samba-Karneval

Die Macher des Bremer Samba-Karnevals: Martin Sasse und die künstlerische Leiterin Janine Jaeggi in ihrem Atelier. Das farbenfrohe Schmetterlingskostüm ist seit Oktober vergangenen Jahres in aufwendiger Handarbeit entstanden.

Bremen - Von Viviane Reineking. Die Natur mit ihren Wundern, Eigenarten, ihrer Vielfalt, überbordenden Energie und Zerbrechlichkeit steht im Fokus des 34. Bremer Samba-Karnevals. Farbenfroh, schillernd, kreativ - und auch ein bisschen verrückt - wird es, wenn am Freitag und Sonnabend, 22. und 23. Februar, rund 1 500 Teilnehmer zum großen Spektakel in der Bremer City zusammenkommen.

Auf Knopfdruck fahren die beiden hölzernen, goldenen Flügel langsam aus. Bis auf vier Meter Spannbreite - Martin Sasse von der Gruppe „Stelzen-Art“, Mitorganisator des Samba-Karnevals, muss aufpassen, dass er mit seinem selbstgebauten, vogelähnlichen Kostüm im Atelier im Viertel nicht gegen die Holzbalken stößt. Hier, auf dem Dachboden des „Theaterkontors“, entstehen die Kostüme und Stelzen-Figuren, die etwa während der Inszenierung auf dem Marktplatz zum Start des Straßenkarnevals, beim Umzug und dem „Lichtertreiben“ zu bestaunen sind.

Als Motto hat die „Initiative Bremer Karneval“ dieses Mal die „Laune der Natur“ gewählt. „Wir fragen uns immer, was zeitgemäß ist“, sagt die künstlerische Leiterin des Karnevals, Janine Jaeggi. Mit dem gewählten Thema setze man sich beim Karneval dann kritisch wie künstlerisch auseinander, zeige das Dunkle wie das Helle, das Gute wie das Böse. Die Natur, so Jaeggi, werde oft einfach als selbstverständlich hingenommen. Dabei sei sie fragil und bedroht. „Wir wollen ihre Verrücktheit zeigen und hinterfragen: ,Warum tut sie dieses oder jenes?‘“

Gemeldet sind Jaeggi und Sasse zufolge insgesamt 87 Gruppen mit bis zu 1 500 Teilnehmern. 33 Gruppen kommen demnach aus Bremen und „umzu“. Fünf reisen aus dem europäischen Ausland an: aus Großbritannien, Polen, Dänemark und den Niederlanden. Beim Umzug am Sonnabend sind mehr als 1 000 Aktive, drei Stelzen- und fünf Tanzgruppen sowie sechs Maskenspielgruppen mit von der Partie.

+ Vier Meter Spannbreite haben die Flügel, die ebenso wie Augen und Fühler beleuchtet sind: Martin Sasse präsentiert das von ihm entworfene, vogelähnliche Kostüm beim „Lichtertreiben“ am Freitagabend, 22. Februar. Foto: Reineking

55 Bands stehen Sasse zufolge an den beiden Tagen auf den verschiedenen Bühnen. Einer der Höhepunkte: der Auftritt der professionellen, brasilianischen Musiker von „Emersound“ am Sonnabend um 23.30 Uhr im Schlachthof.

Einen Tag zuvor ziehen leuchtende Phantasiefiguren beim „Lichtertreiben“ durch das „Milchquartier“ im Viertel. In der rund 20-minütigen Inszenierung von Katrin Witte am Sonnabendmittag geht es dann um die Käuflichkeit beziehungsweise Unverkäuflichkeit der Natur. Der Käufer will die Natur zerstören. Auch die beeindruckende vogelähnliche Figur von Martin Sasse hat mit Stelzenläufer Frank Suhrkamp hier ihren großen Auftritt. Für die Besucher des Straßenkarnevals hat Janine Jaeggi noch einen Tipp parat: „Verkleidet Euch ein bisschen, dann werdet Ihr ein Teil des Ganzen.“

Am Freitag, 15. Februar, geht es für die Gründer des Bremer Spektakels aber erst einmal nach Südfrankreich: An der Côte d’Azur eröffnen sie den Karneval. Denn der Bremer Samba-Karneval sei mittlerweile ein internationaler Exportschlager: Die für das Bremer Großereignis erstellten Kostüme reisten zu Paraden und Festivals in Europa und der ganzen Welt.

Programmhighlights

Der Samba-Karneval startet am Freitag, 22. Februar, mit dem „Karneval der Kids“ um 16 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen (Osterdeich 70 b). „Lichtertreiben“ von 18 bis 20 Uhr im „Milchquartier“ zwischen Moks-Theater (Goetheplatz) und „Kubo“ (Beim Paulskloster 12). Das „Einheizen“ in diversen Clubs beginnt ab 20 Uhr. Eintritt für alle „Gigs“: zwölf, ermäßigt zehn Euro.

Eröffnet wird der Straßen-Karneval am Sonnabend, 23. Februar, mit der Inszenierung auf dem Marktplatz (12 Uhr). Im Kulturzentrum Schlachthof (Findorffstraße 51) schließt das Spektakel mit einer Kostüm- und Maskenparty. Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 16 Euro. vr

Das gesamte Programm: www.bremer-karneval.de