Waffen, Patronen und über eine Tonne Kokain: Hauptzollamt Bremen legt Bilanz vor

Von: Jörg Esser

456 Kilo Kokain aus Uruguay: Nicole Tödter (l.), Leiterin des Hauptzollamtes Bremen, und Stephanie Grotheer, Leiterin der Kontrolleinheiten des Hauptzollamtes Bremen, stehen während eines Pressetermins hinter mehreren Drogenpaketen, die der Zoll in einem Container entdeckte. © DPA/Dittrich

Wieder mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt: In einer Bilanz des Hauptzollamts Bremen wird deutlich, wie zielgerichtet die Beamten arbeiten.

Bremen – Zum dritten Mal nach 2017 und 2020 hat das Hauptzollamt Bremen im vergangenen Jahr mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt. Das geht unter anderem aus der Jahresbilanz hervor, die Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen, am Mittwoch vorgelegt hat. Demnach wurden im Hafen in Bremerhaven auch mehr als 2 700 Waffen sowie rund 400 000 Patronen für Pistolen sichergestellt.

Mehr als 51 Milliarden Euro: Steuereinnahmen durch Hauptzollamt zum Vorjahr gestiegen.

Die Steuereinnahmen des Hauptzollamts sind laut Tödter mit mehr als 5,1 Milliarden Euro um 500 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Die Zuwächse fielen demnach ausnahmslos bei den Einnahmen aus Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer an, die sich auf 3,9 Milliarden Euro summieren. Der Bremer Zoll führt das vor allem auf die pandemiebedingten Verschiebungen der Lieferketten von Fernost in andere höherpreisige Länder zurück. Tödter: „In unserer vom Außenhandel geprägten Wirtschaftsregion spüren wir Veränderungen in der Weltwirtschaft deutlich.“

Die Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern hingegen sind laut Zollamtsleiterin im Vergleich zum Vorjahr mit 1,2 Milliarden Euro um rund 100 Millionen Euro gesunken.

Hinein in den Kampf gegen den Drogenschmuggel: Bereits am 21. Januar 2022 schlug der Zoll in Bremerhaven zu: Aufgrund eigener Risikoanalysen stießen die Fahnder auf einen aus Südamerika ankommenden Container, der für einen anderen Hafen innerhalb der EU bestimmt war. Noch an Bord des in der Freizone liegenden Frachtschiffes sei mit einem Endoskop das Innere des Containers gescannt worden. „Sichtbar wurden 16 nahe an der Containertür platzierte Gebinde, die augenscheinlich nicht zur auf dem Frachtbrief angegebenen Ware gehörten“, sagte Tödter. Und das wiederum ist ein Anhaltspunkt für die „Rip-Off“-Schmuggelmethode, bei der Drogen absichtlich nahe einer Containertür abgelegt werden, damit die Schmuggler sie in einem unbeobachteten Moment schnell wieder entfernen können. Als der Container aus Uruguay geöffnet wurde, stellte der Zoll letztendlich 456 Kilo Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 60 Millionen Euro sicher.

Pistolen, Gewehre, Munition: Zahlreiche verbotene Gegenstände sichergestellt

Zudem beschlagnahmte das Zollamt Bremerhaven im Jahr 2022 mehr als 2 700 Gewehre, Pistolen und Taser sicher sowie eingangs erwähnte 400 000 Pistolenpatronen, „die ohne entsprechende Berechtigungsnachweise ein- oder ausgeführt werden sollten“. In Privatsendungen seien weitere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände wie Fallmesser, Wurfsterne und als Spazierstöcke getarnte Hieb- und Stoßwaffen entdeckt worden, hieß es.

Im Kampf gegen die Schwarzarbeit zieht das Hauptzollamt Bremen für das Jahr 2022 eine positive Bilanz. So wurden 926 Betriebe sowie mehr als 7 500 Personen am Arbeitsplatz überprüft. „Im Fokus der Kontrollen stand insbesondere die Bekämpfung von Mindestlohnverstößen“, so Tödter.

Im Jahr 2022 sind weiteren Angaben zufolge nach Ermittlungen des Hauptzollamts fast 2 000 Strafverfahren eingeleitet worden, etwa 500 weniger als im Vorjahr. „Die Anzahl an verhängten Freiheitsstrafen hingegen ist von 23 Jahre auf rund 29,5 Jahre angestiegen.“ Mit mehr als 1 300 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren sei ein Rekordwert erreicht worden. „Die Kennzahlen spiegeln den hohen Verfolgungsdruck wider, den das Hauptzollamt Bremen durch seine intensive Kontrolltätigkeit ausübt“, so der Zoll. Die festgestellte Schadenssumme betrug rund 9,5 Millionen Euro. „Bei Schwarzarbeit handelt es sich um Wirtschaftskriminalität. Sie geht immer zu Lasten der Allgemeinheit“, sagte Tödter.

„Gauner“ ist einer der erfolgreichen Drogenspürhunde des Hauptzollamts Bremen. © DPA/Dittrich