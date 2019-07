Üben für den Straßenverkehr

Bremen - Von Martin Kowalewski. Hier wird fürs Leben gelernt: Adam (6) fährt mit dem Roller auf den Parcours der Verkehrswacht Bremen. Eine pädagogisch wertvolle Attraktion auf dem Sommerferien-Bergfest des Kreissportbunds Bremen-Stadt, Anbieter eines breiten Ferienprogramms. Dieses war am Sonnabend bei herrlichem Wetter auf der Wiese am Werdersee nach Veranstalterangaben mit rund 2 000 Menschen gut besucht.

Ingo Preusche, ehrenamtliches Mitglied bei der Verkehrswacht Bremen, zeigt Adam, wo es langgeht. Adam meistert einen Slalom durch Pylonen, fährt über ein Brett mit Sprossen und über eine Wippe. Schließlich gelangt er an ein Stoppschild und hält auch intuitiv an. Sein Vater Jesus Pitarch mimt einen Fußgänger und stolziert demonstrativ an dem Stoppschild vorbei. Preusche erklärt, was nun zu tun ist: nach links und rechts gucken. Adam fährt noch einmal über den Parcours. Diesmal unbegleitet. Er macht alles richtig. Heidi Müller (66), ehrenamtliches Mitglied bei der Bremer Verkehrswacht, sagt: „Es kommen Kinder zwischen drei und neun Jahren. Die sind ganz stolz, dass sie wissen, wie sie gucken müssen.“

Nebenan ist viel Betrieb beim „Baumkaiser“, mit bürgerlichem Namen Günter Culik (80) aus Zetel. Am Tisch sitzen mehrere Kinder und malen mit einem heißen Draht Figuren nach, die Culik vorgezeichnet hat. Die Kinder zeichnen aber mehr mit kleinen Punkten als Linien. Culik erklärt: „Der Baum hat Wachstumsphasen im Frühjahr und Herbst.“ Die spürt man als Unebenheit, wenn man das Holz abtastet. Der Draht muss daher abgesetzt werden, damit er nicht abrutscht.

Levi (9) steht beim Fußball-Minigolf vor einem riesigen Fußball mit wohl etwa einem Meter Durchmesser. Die Aufgabe: Er soll den Ball in einen Kasten schießen. Erster Schuss: Der Ball prallt ab. Bei weiteren Schüssen springt er wieder aus der Kiste raus. Besser haben die anderen Aufgaben geklappt. Darunter eine Station mit vier kleinen Toren hintereinander, durch die ein Fußball hindurchgeschossen werden muss. Levi sagt: „Das ist eine gute Idee und hat auch viel mit Fußball zu tun.“

Gunther (56) aus Parchim, gelernter Rohrbauer, erfreut sich derweil an der munteren Aktivität an der Wasserbaustelle. Von einer großen Schale auf einer Tonne gehen Rohre in alle Richtungen ab. Eine ganze Schar kleiner Kinder baut an einem Rohrnetz in alle Richtungen. Die Kids können Bälle durch die Rohre hinabrollen lassen. Es hakt auf einer kurzen Bahn. Wasser wird nachgegossen. Gunther ist mit seinen Enkeln Pia (5) und Bernd (7) da. Die amüsieren sich prächtig. Bernd sagt: „Das hier ist meine Lieblingsstation.“