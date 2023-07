Üben im dichten Nebel: Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus neun Bundesländern in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Eine kleine Stadt aus Zelten am Werdersee: Rund 780 Mädchen und Jungen aus Jugendfeuerwehren in neun Bundesländern verbringen hier eine Woche gemeinsam im Camp – organisiert von der Jugendfeuerwehr Bremen. © Kowalewski

Eine Woche lang trifft sich der Feuerwehrnachwuchs aus neun Bundesländern in Bremen zum Camp. Rund 780 Kinder und Jugendliche sind beim Zeltlager am Werdersee dabei.

Bremen – Ein Zelt, aus dem Rauch quillt. Der Eingang wird von innen geöffnet, ein kleiner Kopf mit Atemschutzmaske erscheint, mehrere Kinder mit Atemschutzausrüstung krabbeln nach draußen. Die Übung ist Teil eines Workshops beim Landeszeltlager der Jugendfeuerwehr Bremen, das bis zum Wochenende am Werdersee stattfindet.

Es ist das achte Zeltlager – mit einen Teilnehmerrekord. 780 Jugendliche aus 40 Jugendfeuerwehren sind zu Besuch in Bremen. Sie kommen aus neun Bundesländern, außerdem ist eine Gruppe aus Tschechien dabei.

Zurück zum Workshop. In dem Zelt bewegen sich die Kinder auf allen Vieren. Begleitet werden sie von Malte Schröder von der Freiwilligen Feuerwehr Burgdamm. Was haben die Kinder im Nebel gesehen? Palette, Stühle, Tische und eine Nebelmaschine. Und die scheint ordentlich zu arbeiten. Ein Blick ins Zelt: Nichts ist zu erkennen, überall Disconebel, kein echter Rauch, daher tragen die zehn Kinder aus Berliner Stadtteilen auch keine echten Sauerstoffflaschen. Aber die Zehn- bis 15-Jährigen haben richtige Schutzmasken angelegt.

Keine Sorge, das ist kein echter Rauch, in dem der Feuerwehrnachwuchs übt, sondern Disconebel. © Kowalesski

Die Einführung in das Thema Atemschutz zuvor war spannend, die Kinder wissen viel. Schröder hat eine Ausrüstung mit Sauerstoffflasche, Helm, Lungenautomat, Atemschutzmaske, Schere und Band dabei. Ein Kind weiß, wo sich das Drehrädchen zum Öffnen der Flasche befindet. Matheo (10) aus Berlin-Staaken hat eine weitere interessante Idee. Das Band aus der Ausrüstung lasse sich um eine Türklinke binden, die Klinke runter- und die Tür aufziehen. Matheos Idee: Drei, vier Wasserstöße in den qualmenden Raum geben und dann die Tür gleich wieder schließen. Damit liegt der Junge richtig, denn so in etwa wird‘s im Einsatz gemacht.

Zeltlager der Jugendfeuerwehr in Bremen: Eine kleine Stadt auf 26.000 Quadratmetern am Werdersee

Die Kids sind begeistert von ihrer Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nina (12) aus Berlin-Kladow kann sich Feuerwehrfrau als Beruf sehr gut vorstellen, genauso ihre Freundin Emma (11). Sandro, 15, möchte zunächst eine Ausbildung zum Motorrad-Techniker machen, bevor es zur Feuerwehr geht. Und Timo? Nun, der 15-Jährige weiß schon lange ganz genau, was er will: erstmal Tischler werden und dann auf jeden Fall zur Feuerwehr, „das weiß ich, seitdem ich zwei bin“.

Ein Blick ins Lager, eine kleine Stadt aus Zelten – 26.000 Quadratmeter groß. Hier sind 120 Ehrenamtliche aktiv. Seite an Seite stehen die Zelte am Werdersee. Die Wappen zeigen, woher die Teilnehmer kommen, etwa aus Blumenthal oder aus Berlin-Gatow. Auch eine Gruppe der Gemeindejugendfeuerwehr Dörverden ist dabei. Ben (15) aus Hülsen, seit fünf Jahren bei der Jugendfeuerwehr, will in der Woche bei der „Zeltlagerhochzeit“ mitmachen. Dabei werden Teilnehmer „vermählt“. Jannik (13), seit vergangenem Jahr aktiv bei der Feuerwehr, liebäugelt mit dem „Supertalent“ im Camp. Welches seiner Talente er da zeigen will, weiß Jannik allerdings noch nicht. Laura (15) aus Barme, seit fünfeinhalb Jahren dabei, will das Bobby-Car-Rennen mitmachen. Eine Gelegenheit, um Kindheitserinnerungen aufleben zu lassen, sagt sie lächelnd.

Die Mädchen und Jungen schlafen in den Zelten auf Feldmatten. Der typische Aufbau des Lagers: ein Zelt zum Schlafen, davor ein Pavillon zum Sitzen. Dazwischen laufen Kinder und spielen. Der Feuerwehrnachwuchs muss natürlich auch ran an die Arbeit. 24 Stunden ist die Lagerwache besetzt. Sie ist auch für die Sauberkeit im Camp zuständig.

Schlauchkegeln bei „Spiel ohne Grenzen“ im Landeszeltlager der Jugendfeuerwehr am Werdersee. © Kowalewski

In der Küche arbeiten Ehrenamtliche in Schichten. Vegetarisches Essen darf heutzutage nicht fehlen. Viel Gemüse liegt bereit. Die Mengen sind riesig, gleich zum Auftakt wurden 2 000 Hamburger serviert. In der Woche werden 16 000 Brötchen ausgegeben, 100 Kilo Nutella sind eingeplant sowie 2 500 Liter Milch sowie 2 500 Kilo Obst und Gemüse. Bereits vor zweieinhalb Jahren begannen die Planungen für das alle vier Jahre stattfindende Zeltlager, erzählt Leiter André Fuchs. Die Bremer Gastgeber haben ein umfangreiches Programm vorbereitet. Angeboten werden unter anderem Ausflüge zur Flughafenfeuerwehr, zum Weserstadion und zum Klimahaus in Bremerhaven. Auf einem nahegelegenen Sportplatz finden „Spiele ohne Grenzen“ statt. Die Disziplinen sind durchaus ein wenig eigen, wie das Schlauchkegeln. Dabei wird ein Feuerwehrschlauch ausgerollt, der aufgestellte Flaschen sozusagen „umkegeln“ soll.

Ein wenig jünger als die anderen Teilnehmer (zehn bis 18 Jahre) ist eine Gruppe aus Rumburk, einer kleinen Stadt in Tschechien. Die Kinder reihen Stücke von Regenrinnen aneinander. Ein Ball rollt hindurch. Kommt er vorne an, muss ein Kind von hinten nach vorn laufen und ein Stück Rinne ansetzen.