Typisch norddeutsch: Marco Linke inszeniert Komödie am Boulevardtheater Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Ganz klar: Polizist Justus (Markus Weise) himmelt Corinna Becker (Isabell Christin Behrendt) schon irgendwie an. . . doch die schlürft lieber ihre Cola und guckt woanders hin. © Boulevardtheater Bremen

Bremen – „Eher komme ich zum Grand Canyon, als dass in Padingbüttel wieder Leben einkehrt…“ So reden sie in diesem Stück, die Einwohner von Padingbüttel. Und dort – genauer: in einem kleinen norddeutschen Dorfgasthaus – spielt sie auch, die neue Komödie des Boulevardtheaters Bremen im Tabakquartier (Woltmershausen). Die zweite Spielstätte des Weyher Theaters bringt mit „Einmal Grand Canyon und zurück“ die zweite Produktion der Saison 2022/23 heraus.

Das Stück von Klaus Kessler und Jan-Christoph Matthies – 2008 am Weyher Theater uraufgeführt und seither regelmäßig auf norddeutschen Bühnen zu sehen – hat am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr Premiere (Karten ab 37 Euro). Am 6. Oktober gibt es eine Preview (20 Uhr, ab 26 Euro). In Bernies Dorfgasthaus „Zur Nordsee“ tut sich nichts mehr – kein Tourist lässt sich vom Wattwandern anlocken. Bernie hat von Padingbüttel die Nase ebenso voll wie die Bäckereibesitzerin Corinna Becker. Allein Polizist Justus scheint in seinem Job aufzugehen. Plötzlich tauchen zwei Gäste bei Bernie auf. Karl und Susanne bringen das Beziehungskarussell tüchtig in Schwung.

Es spielen Isabell Christin Behrendt, Marc Gelhart, Christian Hamann, Inga Jamry und Markus Weise. Mit diesem Stück gibt der Schauspieler Marco Linke, seit Jahren Ensemblemitglied am Weyher Theater, seinen Regieeinstand am neuen Haus im Tabakquartier. Im Interview spricht er über Padingbüttel, den Norden und die Kunst der Komödie.

Wo ist es einsamer und ruhiger, am Grand Canyon oder in Padingbüttel?

Ganz klar: In Padingbüttel! Der Grand Canyon ist vielleicht ähnlich dicht besiedelt, aber dort gibt es wenigstens noch Touristen. Die fehlen in Padingbüttel gänzlich. Sehr zum Leidwesen des letzten verbliebenen Gastwirts Bernie, in dessen Kneipe unsere Komödie spielt. Und das, obwohl der sich für einen großartigen Johnny-Cash-Imitator hält.

Wie kommt‘s, dass in Padingbüttel nichts mehr los ist?

Die Landflucht! Früher hatte Padingbüttel sogar einen eigenen Basketballverein. Heute gibt es hier nichts außer Bernies Gasthaus, Corinnas kleiner Backstube und dem Dorfpolizisten Justus, der vergeblich versucht, einen „Karnickel-Mörder“ zu fassen. Und natürlich das Wattenmeer! Aber das geht auch lieber, als dass es kommt.

Ist Padingbüttel typisch norddeutsch – und was ist das eigentlich: typisch norddeutsch?

Auf jeden Fall ist Padingbüttel typisch norddeutsch! Das Meer vor der Haustür, Schafe auf dem Deich und die sprichwörtliche norddeutsche Gelassenheit finden wir auch hier. Bis sich eines Tages ein paar unerwartete, sehr spezielle Gäste bei Bernie einquartieren und Polizist Justus plötzlich ambitioniert ist, eine männliche Cheerleader-Truppe aufzustellen. Und genau da setzt unsere Geschichte an.

Wie wichtig ist Tempo bei den vielen Wendungen der Komödie?

Tempo ist alles in einer Komödie! Das richtige Tempo entscheidet über die Pointe. Langsam oder schnell, mit einem oder mehreren Schauspielern, Tempo aufnehmen oder verlangsamen – wie schnell muss es in diesem Moment gesprochen werden, damit die Pointe zündet? Dieses vermeintliche Wirrwarr zu koordinieren, ist eine der wichtigen Aufgaben eines Komödienregisseurs.

Und wann muss man das Tempo rausnehmen?

Wenn man das Tempo auf der Bühne gänzlich herausnimmt, geschieht dies in einer Komödie meistens in ans Herz gehenden Momenten, wie bei zarten Liebeserklärungen, großer Sehnsucht oder dicker Freundschaft. Und von alledem haben wir auch etwas in „Einmal Grand Canyon und zurück“. Aber natürlich ist es in erster Linie eine urkomische, kurzweilige Geschichte, wie sie das Leben schreibt.

Regie in einem neu errichteten Theater mitten in einem neu entstehenden Quartier – wie fühlt sich das an?

Gut! Man spürt am Theater, aber auch im ganzen Tabakquartier eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Hier passiert etwas! Hier ist etwas los! Hier kann man was erleben! Hier kann man gut Essen gehen, im Boulevardtheater mal wieder richtig herzhaft lachen und für zwei, drei Stunden einfach mal die Sorgen des Alltags vergessen.

Vom Tabakquartier zum Grand Canyon. Sind Sie selbst schon einmal dort gewesen?

Nein, steht aber ab jetzt auf meiner Liste!