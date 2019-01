Turbulente Zimmersuche

Bremen - Von Ralf Sussek. Neues Jahr, neue Show. Das Bremer GOP serviert ein weiteres Varieté-Filetstück mit bewährten Zutaten: Artistik vom Feinsten, Musik, Humor - und doch haben die Macher eine andere Erzählweise gewagt. Die Geschichte dreht sich um ein „adliges, verarmtes Ehepaar“ (Rieck), das etliche Zimmer seiner Pariser Altbauwohnung vermietet - an junge Wilde, die Artisten eben. Ein Zimmer ist noch frei.

„Appartement“ (Aussprache bitte französisch!) wird nicht allein von den Comedy-Protagonisten erzählt, die die Artistik-Nummern verbinden, sondern die Künstler tauchen regelmäßig bei den Kunststücken der anderen auf. „Die Artisten können nicht nur ihre eigene Nummer schmeißen, sondern auch die der anderen“, umschreibt es Rieck und streicht gleich das Besondere der Show heraus: „Das ist eine tolle, homogene Truppe.“

Ein Eindruck, der sich durch die ganze Vorstellung zieht. Zum Beispiel bei einer gemeinsamen Nummer, einer Keulen-Jonglage. Da kann es gut verschmerzt werden, wenn es bei der Premiere am Donnerstagabend den einen oder anderen kleinen Fehlgriff gibt. Viel wichtiger ist die gelöste Stimmung, die die Künstler ins Publikum transportieren.

Dabei tut sich Comedian Philippe Trépanier hervor, der mit seiner Partnerin Tamara Bousquet das Ehepaar gibt und ein ums andere Mal mit dem Publikum seinen Schabernack treibt, beim fremden Weizenbier zugreift und es in einem Schluck leert und sich immer wieder auf die Bühne heben lässt. Oder einen Zuschauer dazu bringt, ebenfalls eine kleine Kugel mit dem Mund aufzufangen, die Tamara Bousquet von der Bühne herunter aus ihrem Mund heraus zehn Meter durch die Luft fliegen lässt. Nicht nur als Comedian kann Trépanier überzeugen, auch wenn er nur ein Endstück des Seils in der Hand hält, das andere frei schwingt und das Diabolo zwischen den beiden Enden hin und her tanzt.

Das turbulente, intensive Miteinander der Artisten zieht sich durch die gesamte Show. Regisseurin Sabine Rieck, die schon für das zauberhafte „La Luna“ verantwortlich zeichnete, ist mit „Appartement“ eine ganz besondere Inszenierung gelungen, die unabhängig von der Qualität der Artistik ist. An der hat es in den GOP-Shows sowieso nicht gemangelt.

Und das ist diesmal nicht anders: Ob Vita Radionova mit den Hula-Hoop-Reifen oder Kontorsion, David Louch mit seiner „saugenhaften“ Pömpel-Jonglage, James Holt, Jason Fergusson und Coen Clarke am sogenannten Russischen Barren oder Thibault Theyssens, der im dunklen „Keller“ des Hauses am Cyr seine unheimlichen Kreise dreht --– die Darbietungen sorgen für Jubelstürme im Publikum und langen Applaus am Ende der Show. Nur eine Frage bleibt letztlich dann doch offen: Wer bekommt denn nun das freie Zimmer?

„Appartement - Zimmer frei“ läuft bis 10. März. Vorstellungen sind am Mittwoch, Donnerstag (jeweils 20 Uhr), Freitag und Sonnabend (jeweils 18 und 21 Uhr) sowie sonntags (14 und 17 Uhr). Tickets kosten 34 Euro (freitags und sonnabends 39 Euro).

