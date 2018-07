Schlägerei nach Verkehrsunfall: 200 Schaulustige behindern Rettungskräfte

Wer die Langemarckstraße in der Bremer Neustadt kennt, kann sich auch denken, wer da wieder ausgerastet ist. In diesen Problemvierteln mit hohen Migrationsanteil wird es immer schwieriger die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir dort bald Zustände wie in Kalkutta.