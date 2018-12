Tucholsky im Focke-Museum

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die 20er Jahre, die Moderne, die Industrialisierung von Arbeits- und Freizeitwelt – bewegte Jahre, wilde Zeiten. Da gab es (wie heute) vieles zu kommentieren, und manch einer, der mit dem Wort kämpfte, griff nicht mehr zur sprichwörtlichen Feder. Sondern natürlich zur Schreibmaschine. Einer von ihnen war der Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky (1890 bis 1935).

Er „polarisierte und verstand es, Salz in die Wunden der Zeit zu reiben“, sagt Anne-Katrin Endler, Sprecherin des Focke-Museums (Schwachhauser Heerstraße). „Ein kleiner dicker Berliner wollte mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten“, sagte Erich Kästner (1899 bis 1974) über den Schriftsteller.

Im Rahmen der Ausstellung „Experiment Moderne – Bremen nach 1918“, die noch bis zum 2. Juni 2019 zu sehen ist, lenkt das Focke-Museum nun (in Kooperation mit der Kulturwerkstatt Westend) einmal wieder den Blick auf Tucholsky – und zwar mit einer musikalischen Lesung.

Der Kabarettist Steljo Eleftherakis liest aus Werken Tucholskys. Musikalisch begleiten ihn Peter Dahm (Saxophon) und Konrad Seeliger (Cello). Termin: Sonntag, 6. Januar. Die musikalische Lesung beginnt um 11.30 Uhr. Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Reservierungen sind unter der Bremer Telefonnummer 0421/699 600-50 möglich.

Singen für die „Klinikclowns“

2 000 Euro für den Verein „Bremer Klinikclowns“ – diese Summe ist beim „Benefiz-Rudelsingen“ im „Modernes“ (Neustadt) zusammengekommen. Rudelsingen? Nun, das wird von einer Agentur in Münster professionell organisiert und geht nach Angaben eines Sprechers so: „In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen. Dabei werden sie von einem Sänger angeleitet und von einem Pianisten begeistert begleitet. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert.“

Es muss gut funktioniert (und geklungen) haben im „Modernes“, sonst wäre ja nicht so viel Geld für die „Klinikclowns“ zusammengekommen. „Professionelle Clowns bringen Leichtigkeit in die Krankenzimmer, muntern Kinder und alte Menschen auf und vertreiben die Sorgen. Sie stärken die Hoffnung und den Lebensmut. Für die großartige Spende möchten wir uns im Namen unseres Teams herzlichst bedanken“, so Ulrike Stadler von den „Bremer Klinikclowns“.

Ach, und gesungen wird auch schon bald wieder. Das mittlerweile 35. Bremer Rudelsingen beginnt am Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr im „Modernes“. Der Eintritt kostet nach Angaben der Organisatoren im Vorverkauf elf Euro und an der Abendkasse zwölf Euro; der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Platin-Preis für Hansewasser-Haus

Das Abwasserunternehmen Hansewasser ist vor zwei Jahren vom Schiffbauerweg (Gröpelingen) in die Überseestadt gezogen. Dieser Tage nun hat die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB, ja, so etwas gibt es) den Neubau der Hansewasser-Hauptverwaltung an der Hafenkante ausgezeichnet – mit ihrem Platin-Nachhaltigkeitszertifikat (ja, so etwas gibt es auch).

„Hansewasser hat den neuen Sitz der Hauptverwaltung immer ganzheitlich betrachtet. Für ein klimaneutrales Unternehmen mussten natürlich höchste Energie- und Klimaschutzstandards erfüllt sein“, so Aufsichtsratschef Timo Poppe. Entworfen wurde das neue Bürogebäude von „Winking und Froh Architekten“ aus Hamburg.

Neujahr mit Ravel und Rossini

Das „Frielinghaus-Ensemble“ bittet zu seinem traditionellen Neujahrskonzert – dieses Mal mit Werken von Rossini, Ravel und Bartók. Das Konzert beginnt am Dienstag, 8. Januar, um 20 Uhr im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee. „Nach dem erfolgreichen Elbphilharmonie-Debüt in diesem Jahr ist das Ensemble auch 2019 wieder zu Gast im gefragten Konzertsaal an der Elbe – und wenige Tage später im Sendesaal“, so eine Sprecherin.

Und: „,Sonate a quattro‘, Rossinis geniales Jugendwerk, steht im Mittelpunkt des Konzerts für die ungewöhnliche Besetzung mit zwei Violinen, Violoncello und Kontrabass. Kammermusik mit opernhaftem Flair, inspiriert von den Divertimenti von Haydn und Mozart.“ Im Kontrast zu Rossinis Quartetten erklingen im Sendesaal als „Intermezzi“ Tänze von Bartók und das Duo „Sonate en quatre parties“ für Violine und Violoncello von Ravel.

Eintritt: 25 Euro, ermäßigt zehn Euro für Schüler und Studenten. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.