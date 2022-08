50.000 Besucher sehen Banksy-Ausstellung in Bremen

Von: Elisabeth Gnuschke

Wenn Soldaten doch mit Kissen statt mit Waffen kämpfen würden... Das Original schuf der Street-Art-Künstler Banksy für sein Hotel in Bethlehem. Eine Reproduktion war im Rahmen der Ausstellung über Banksy in Bremen zu sehen, die 50.000 Besucher zählte. © Gnuschke

Die Ausstellung zum Street-Art-Künstler Banksy in Bremen hat am Sonntag ihre Pforten geschlossen. Zehntausende von Besuchern haben die Schau gesehen.

Bremen – Reproduktionen, etwa 150 an der Zahl, umfasst die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“. Eine Schau mit lauter Nachbildungen – funktioniert das? Aber ja, und wie! Die Ausstellung schafft es, den Besuchern die vielseitige Arbeit des Street-Art-Künstlers näherzubringen. Mehr als 50.000 Menschen nutzten seit April die Gelegenheit, sich im BLG-Forum in der Überseestadt über das Schaffen des geheimnisvollen Briten zu informieren. Das hat am Montag eine Sprecherin der Veranstalter Livemacher (Besigheim) mitgeteilt. Am Sonntag endete die Ausstellung in Bremen nach 125 Tagen.

Banksy in Bremen: Graffiti, Fotos, Skulpturen, Drucke und mehr

Und die Schau mit lauter Reproduktionen war gut gemacht. Der Bummel durch die Halle mit Drucken auf unterschiedlichem Material, Graffiti, Fotos, Skulpturen, Videoinstallationen und mehr ließ fast vergessen, dass keine Originale zu sehen waren. „Was der alles gemacht hat, das ist ja unglaublich!“, solche und ähnliche Sätze waren in der Banksy-Ausstellung direkt, von Lesern und aus dem Freundeskreis immer wieder zu hören. Die Originale des Street-Art-Künstlers, der für die Öffentlichkeit immer noch anonym bleibt, obwohl seine Arbeiten seit mehr als 20 Jahren in gut 20 Ländern zu sehen sind, gehören zu den teuersten weltweit. Die meisten befinden sich in Privatbesitz. Von Banksy selbst ist nur bekannt, dass er wohl aus Bristol stammt und um die 50, 60 Jahre alt ist.

Die Veranstalter, die in Bremen bereits mit der beeindruckenden Multimedia-Schau „Van Gogh – The Immersive Experience“ von sich reden machten, zeigten sich vollauf zufrieden mit der Resonanz auf die Ausstellung. Livemacher-Chef Oliver Diaz sagte am Montag in seinem positiven Fazit: „Trotz vieler Unsicherheiten während der Pandemie war für uns immer klar, dass die Ausstellung in Bremen ein voller Erfolg wird. Die Besucherzahlen haben uns dies bestätigt.“

Die Ausstellung hat den Angaben zufolge generationenübergreifend Publikum angezogen: Rund 2500 Schüler kamen im Klassenverband, 6000 große und kleine Besucher lösten das Familienticket ein. Viele Menschen hätten eine lange Anreise auf sich genommen, sie seien aus verschiedenen Bundesländern gekommen, hieß es. Hier eine Reaktion, die die Organisatoren zitierten: „Hatte das ein oder andere von Banksy gesehen, war aber dann bei dieser Ausstellung von der Wucht seiner Schaffenskraft überwältigt. Er ist sicherlich einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit.“

Wer es nicht nach Bremen zur Ausstellung geschafft hat, kann sie bis zum 3. Oktober in Hamburg sehen, denn das ist die nächste Station. Weitere Informationen unter www.mystery-banksy.com.