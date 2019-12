Tschaikowsky trifft die „Hooters“

Klassik-Pop-Spektakel „Night of the Proms“ in der Bremer Stadthalle

+ Party-Sounds und gute Laune bringen die Musiker von „AI McKay’s Earth, Wind & Fire Experience“ bei der „Night of the Proms“ auf die Bremer Bühne. Foto: M TWO MEDIA/MARC METZLER

Bremen - Von Viviane Reineking. Ein aufregendes musikalisches Crossover von Klassik und Pop sorgt kurz vor den Weihnachtstagen – genauer: am Sonntag, 22. Dezember ( 18 Uhr) – wieder für ein volles Haus in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Rund 8 000 Besucher und treue Fans der „Night of the Proms“ (NOTP) dürfen sich einmal mehr auf einen mittlerweile bewährten, aber immer wieder spannenden Mix aus Künstlern völlig unterschiedlicher Genres freuen.