Trubel auf der Alm

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Das ist Dein Freund. Die halbe Portion? Für eine ganze hat es wohl nicht gereicht?“ Wurstfabrikant Hermann Mettmann, von Martin Harberger als ein herrlich sturer alter Kauz gespielt, ist von seinem Schwiegersohn in spe wenig angetan. Im Wochenendurlaub auf der österreichischen Alm geht es brisant zu. Am Donnerstag hatte „Schwiegeralarm“ im Packhaustheater im Schnoor Premiere. Das Stück entpuppte sich als eine alpin angehauchte Musikkomödie mit Funk- und Disco-Klängen.

Zum Inhalt: Hermann Mettmann ist ein bekannter Wurstfabrikant. Adi Fummel (Peter-Benjamin Eichhorn) ist Musiker und hat das Herz von Hermanns Tochter Hermine Mettmann (Christina Stephan) erobert. Auch Adis Eltern, die leicht hysterische und reichlich lüsterne Lifestyle-Bloggerin Joy Fummel (Tabea Scholz) und der durch Bücher bekannte Sexualtherapeut Rheinwald Fummel (Jens Asche) sind für Hermann ein Graus.

Rheinwald lebt seinen Beruf praktisch rund um die Uhr. Auch tanzend ist er ein therapeutisches Vorbild. Zu „Rock your baby“ zeigt er einen adretten Hüftschwung, angereichert mit zwei klar akzentuierten Hüftstößen.

Adi und Hermann gehen gemeinsam auf die Jagd. Als Hermann nach Hause kommt, vergisst er zunächst, dass Adi in einer Felsspalte festsitzt. Der befreit sich selbst und bemüht sich sogar um Diplomatie. Er hat einen Song parat, um dem zukünftigen Schwiegervater zu gefallen. Er spielt „Marmor, Stein und Eisen bricht“ mit neuem Text. Darin: „Mettmanns Echte beiß‘ mal rein, nur eine kann die Beste sein.“ Papa Mettmann rastet aus, besonders, als er hört, dass der Song bereits 25 000 Klicks bei Youtube hat. Das gemeinsame Wochenende wäre vorbei, würde nicht eine Lawine die Abreise unmöglich machen.

Ein Almwochenende, das viele Wahrheiten ans Licht bringt und lustige Einblicke in die dargestellten Persönlichkeiten erlaubt. So erfährt Hermine, dass Adi als Kind zum Ballett verdonnert wurde. Sie lässt sich eine kleine Privatvorführung geben zu „Just the way you are“. Adi tanzt leichtfüßig und zart. Für Hermann ein Schock: „Männer und Ballett, das ist wie Frauen und Fußball.“ Das sieht das Publikum anders. Ein lautes „Hallo?“ und Grummeln ist zu hören. Mehr Pep und Schwung am Anfang hätte sich Zuschauer Frank (57) aus Stuhr gewünscht. Das Stück braucht tatsächlich einige Zeit, um in Gang zu kommen, vor allem, bis es auf der Bühne voll wird und Gruppendynamik aufkommt.

Die Geduld wird aber auch belohnt: „Schwiegeralarm“ zeigt, was vollkommen gegenteilige Charaktere an Humorpotenzial bieten und könnte den einen oder anderen entfernt an Ohnsorg-Humor erinnern. Der Gesang ist super. Die Dialoge derb. Die Schauspieler treffen ihre Rollen hervorragend. So kommt der Schwank bei den fast 130 Premierenzuschauern hervorragend an.

Nicole Bremermann (52) aus Bremen sagt: „Ich fand es super, wie die einzelnen Charaktere dargestellt waren. Die Schauspieler haben ihre Mimik gut eingesetzt.“ Besonders habe sie die eher versöhnliche Unternehmergattin Wilma Mettmann (Franziska Krumwiede) beeindruckt. Die braucht im Laufe der Ereignisse allerdings auch den einen oder anderen Schnaps.

Termine

„Schwiegeralarm“ steht zunächst bis Mitte Februar im Packhaustheater im Schnoor (Wüstestätte 11) auf dem Spielplan. Aufführungen gehen in der Regel freitags bis sonntags über die Bühne. Gespielt wird aber auch an Silvester (17 und 21 Uhr) sowie am Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr. Karten gibt es in der Geschäftsstellen unserer Zeitung.