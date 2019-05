Die SPD nach der Wahl: Das trotzige „Weiter so“

Kommentar

Was macht ein Spitzenkandidat, der bei der Wahl so um die acht Prozentpunkte verliert und seine Partei damit an einen historischen Tiefpunkt führt? Richtig, er nimmt den sprichwörtlichen Hut und macht Platz für einen Nachfolger und einen Neuanfang. Damit respektiert er das Votum der Wähler, die ihn ja abgewählt haben. Und damit verschafft er seiner Partei in schwieriger Lage neuen Spielraum. Bei der Bremer SPD aber ist alles anders.