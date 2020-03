Trotz Coronavirus-Falls in Bremen: „Wir sagen nichts ab“

Bremen - Bremen wird innerhalb der nächsten Tage eine Anlaufstelle für Menschen einrichten, die Beratung zum Thema Corona-Virus brauchen oder sich unwohl fühlen. Zudem ist seit Montagmorgen eine Hotline für Bürgeranfragen unter der Nummer 115 geschaltet. Das teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) mit.

Die Senatorin gab sich am Nachmittag ebenso gelassen wie die Direktorin des Klinikums Mitte, Dorothea Stahl, und Martin Götz, Referatsleiter im Gesundheitsressort. Es bestehe kein Grund zur Hysterie, Hamsterkäufe seien nicht notwendig. Und: „Wir sagen nichts ab“, betonte Bernhard. Schulen und Kindergärten blieben geöffnet, Veranstaltungen fänden wie geplant statt. Sie räumte allerdings ein: „Das ist der Stand von jetzt, der kann sich natürlich jederzeit ändern.“ Der Krisenstab sei gewappnet und könne schnell reagieren.

Am Wochenende hatte Bremen die erste Corona-Erkrankte gemeldet. Es handelt sich um eine 58-Jährige, die am Donnerstag aus dem Iran zurückgekehrt war. Den Angaben zufolge liegt sie isoliert im Klinikum Mitte, es gehe ihr gut, die Kontaktpersonen seien bekannt. Weitere Erkrankte, so Bernhard, gebe es momentan nicht. Sämtliche Verdachtsfälle hätten sich nicht bestätigt. Insgesamt, so Martin Götz, habe man sich im Land Bremen etwa 50 Personen „genauer angeschaut“.

Götz sagte, es gebe einen „Massenanfall an Anfragen von Besorgten, aber keinen Massenanfall an Erkrankten“. Dieser Sorge müsse Bremen Rechnung tragen.

Besorgte Menschen können sich an die Hotline wenden, dort gebe „geschultes Personal“ Auskunft, sagte Bernhard. Sie geht davon aus, dass zudem in zwei Tagen eine zentrale Anlaufstelle mit Experten eingerichtet ist, möglicherweise im leerstehenden Bettenhaus am Klinikum Mitte. Auf diese Weise sollen Ärzte, Rettungsdienst und Ämter entlastet werden. Hausärzte blieben jedoch erste Ansprechpartner. Die Senatorin betonte: „Wir haben alles gut im Griff, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“ So sei Bremen „sehr akribisch“ hinterher, Zusammenhänge zu verfolgen und bei Verdacht Kontaktpersonen aufzuspüren.

Martin Götz erklärte die Problematik beim Corona-Virus: „Es ist sehr ansteckend, und es fehlen uns wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Das verunsichert die Menschen.“ Tückisch sei ferner, dass Menschen das Virus in sich tragen könnten, aber keine Symptome aufwiesen. Schwierig sei auch, dass neben Corona die „normale Grippe“ grassiere.

Zum Thema knapp werdende Schutzkleidung für medizinisches Personal zeigte sich Götz zuversichtlich, dass es Nachschub geben werde, beispielsweise von der Bundeswehr.