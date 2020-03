Trotz Corona: Spiele in der Moschee

Bremen – Die Gefährlichkeit des Corona-Virus', die Gefahr der Ansteckung, die eindringlichen Appelle um Abstand – und das Kontaktverbot, das scheint noch nicht bei allen Menschen angekommen zu sein. Nach Polizeiangaben trafen sich am Montagabend sieben Männer einer islamischen Gemeinde in den Räumen der Fatih-Moschee in Gröpelingen zu Gesellschaftsspielen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, denn nach der Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus' sind sämtliche Vereinsaktivitäten verboten und stellen eine Straftat dar. Die Männer öffneten den Einsatzkräften erst nach mehrmaligem Klopfen, berichtete am Dienstag ein Polizeisprecher. Die Beamten unterbanden die Spielchen und schickten die Männer nach Hause. Und Strafanzeigen gab's obendrein. „Polizei und Ordnungsamt werden weiterhin konsequent die Einhaltung dieser wichtigen Beschränkungen überprüfen“, betonte der Polizeisprecher. gn