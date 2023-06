„Tropische Verführung“ auf dem Bremer Domshof

Von: Thomas Kuzaj

Erfrischende Klänge: Sängerin Marcia Bittencourt singt auf dem Domshof in der Innenstadt. © Jürgen Wahnschaffe

Bremen – Brasilien in Bremen, mitten im Herzen der Stadt: „Música brasileira“ präsentiert die Sängerin Marcia Bittencourt am Sonnabend, 24. Juni, auf dem Domshof in der Bremer Innenstadt – auf der sommerlichen „Open-Space“-Bühne nämlich, wo das Konzert der brasilianisch-bremischen Künstlerin um 19 Uhr beginnt.

Eintritt: frei. Eine erstklassig besetzte Band begleitet Bittencourt bei ihrem Auftritt: Martin Flindt an der Gitarre, Hervé Jeanne am Bass, Rafa Müller am Schlagzeug und Dirk Piezunka am Saxophon. Bittencourts Programm „Anjo fugaz“ – übersetzt: „Vollgas-Engel“ – ist „Música brasileira“ im besten Sinn, heißt es in einer Vorschau. Die Sängerin stammt ursprünglich aus Rio de Janeiro, der Stadt von Samba und Bossa Nova. „Doch ihre Heimat ist das Rampenlicht: Das Studium der Darstellenden Künste finanzierte sie mit Rollen im klassischen Theater, mit Werbeclips und auf dem Laufsteg, in Europa stand sie die ersten Jahre im Ensemble der avantgardistischen Commedia Futura, und nun ist sie als Frontfrau diverser Musikprojekte zu sehen“, so eine „Open-Space“-Sprecherin.

Bittencourts brasilianisches Domshof-Programm wird beschrieben als „eine tiefe Verbeugung vor den reichen Traditionen dieses riesigen Landes“. Und: „Die Rhythmen Afrikas, Europas Musikalität und die Poesie der Indios vermischen sich zu immer neuen Stilen – und die zeitgenössischen Kompositionen interpretiert sie mit all ihrer Präsenz und Liebe zu dieser Musik.“ Dabei bringe die Sängerin „neben hierzulande noch weitgehend unbekannten Perlen auch weltberühmte Songs auf die Bühne – eine tropische Verführung“.

Jazz-Quartett zur Marktzeit am Mittag

„Open Space“, finanziert mit 600.000 Euro aus dem „Bremen-Fonds“, wird im Auftrag des Bremer Wirtschaftsressorts von der Hochschule für Künste, einem Projektteam sowie der Bremer Messe- und Veranstaltungsgesellschaft „M3B“ organisiert. Am Sonnabend, 24. Juni, steht neben dem Auftritt von Marcia Bittencourt noch ein weiteres Konzert auf dem Programm – ein „Marktkonzert“, das bereits um 12 Uhr beginnt. Unter dem Namen „Go, Practice“ spielen vier Jazz-Studenten der Hochschule für Künste: Leonhard Leidert (Gitarre), Marcus Demel (Klavier), Didi Meyer (Bass), Fred Palupski (Schlagzeug).