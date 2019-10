Tritte mitten ins Gesicht: Anklage wegen versuchten Mordes

Bremen - Es war ein Tritt, der das Leben eines Mannes veränderte. Ein Tritt, der für ihn beinahe tödlich endete. Zwei Schüler müssen sich dafür seit Freitag vor dem Bremer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft einem der Angeklagten unter anderem schweren Raub vor, dem anderen versuchten Mord. Sie sollen einen 56-Jährigen verfolgt, geschlagen und getreten haben. Alles nur, so die Anklage, wegen etwas Tabak und 20 Euro Beute.

Nur nach Hause und das „sicher und schnell“, lautet das Ziel des 56-jährigen Landschaftsgärtners, als er in der Nacht auf den 1. Mai durch Blumenthal spaziert. Auf dem Weg zu seiner Wohnung passiert er eine Gruppe Jugendlicher. Sie rufen ihm nach: „Willst Du Stress?“ Sie fordern ihn auf, ihnen Tabak zu geben, doch der Mann ignoriert die Rufe der jungen Männer. In der Hoffnung, den Jugendlichen zu entkommen, biegt er in einen Stichweg ein, doch dieser endet für ihn unerwartet an einem Zaun. Der Mann dreht um – und läuft den Tätern direkt in die Arme. Gerade in dem Moment, so schilderte er es dem Gericht, als er seinen Tabak aus der Jackentasche nehmen will, schlägt einer der Jugendlichen zu. Der Mann verliert das Bewusstsein, später wacht er schwerverletzt an einer Bäckerei auf.

Den ersten Schlag, davon ist die Anklage überzeugt, setzte Kerim T.: Von hinten soll er den Mann attackiert haben. Als das Opfer zu Boden geht, passiert das, was Staatsanwalt Arne Kluger als versuchten Mord wertet. Hayder H. soll von oben in das Gesicht des Mannes getreten haben – so wuchtig, dass sich später das Profil der Schuhsohle auf seiner Wange abzeichnet. So wuchtig, dass der Mann mit einem Trümmerbruch des Jochbeins, einer Unterkiefer-, Augenhöhlen- und Nasenbeinfraktur in eine Klinik eingeliefert wird. Zudem stellen Ärzte ein Schädelhirntrauma und einen Nervenschaden im Gesicht fest. Bis heute leide er unter den Folgen des Angriffs, verdeutlichte der 56-Jährige vor Gericht. Mediziner setzten ihm eine Titanplatte in die Wange ein, Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Angstzustände und Verfolgungswahn bestimmten seither sein Leben. „Ich gehe kaum noch raus wenn es dunkel ist“, so das Opfer.

Warum er den Mann danach durchsuchte und ihm Tabak und Geldbörse samt 20 Euro stahl, kann Hayder H. heute nicht mehr sagen. „Ich weiß nicht“, lautete die Antwort auf viele Fragen des Gerichts. Beide Angeklagten räumten den Faustschlag und den Tritt gegen den Kopf ein, doch auch Kerim T. vermochte nicht zu erklären, warum er dies tat. Für Arne Kluger ist das Motiv klar: Habgier. Es sei den Angeklagten auf Wertgegenstände ihres Opfers angekommen. „Abziehen“, konkretisierte es Staatsanwalt Kluger. Der Tritt von Hayder H. sei für Kerim T. jedoch unerwartet gekommen, ihm wird „nur“ gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub zur Last gelegt. Hayder H., der die Sachen des Mannes durchsuchte, sieht sich hingen dem Vorwurf des versuchten Mordes ausgesetzt.

Beide Jugendlichen wollten sich noch im Gerichtssaal bei ihrem Opfer entschuldigen. Der 56-Jährige senkte den Kopf, überlegte kurz, schaute wieder nach oben und sagte deutlich: „Nein, das will ich nicht.“ Beide Angeklagten werden laut Gericht als Heranwachsende behandelt, bei ihnen greift sehr wahrscheinlich das Jugendstrafrecht. Der Prozess wird am 15. November fortgesetzt.