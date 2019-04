Tritte gegen Retter

Einigung vor Landgericht scheitert

Bremen – Zwei Jahre nach einem Angriff in einem Rettungswagen ist am Montag vor dem Landgericht ein gütlicher Einigungsversuch zwischen dem damals schwerverletzten Rettungsdienstmitarbeiter und einem Ex-Patienten gescheitert. Der heute 38-Jährige Feuerwehrbeamte, der seit dem Vorfall vom April 2017 dienstunfähig ist, klagt auf Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 12 500 Euro. Der 29-jährige verurteilte Angreifer erklärte, er könne sich an nichts mehr erinnern. Nach Angaben seines Anwaltes erlitt er damals in dem Rettungswagen womöglich einen Epilepsieanfall. Sein Mandant sei zu 50 Prozent schwerbehindert. Der Prozess wurde im Saal und vor dem Gerichtsgebäude von rund 150 Feuerwehrbeamten verfolgt.