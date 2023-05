Tritte gegen den Kopf: Rund zehn Personen verprügelt 18-Jährigen und eine Zeugin

Von: Marvin Köhnken

Unweit des Bremer Hauptbahnhofs sind in der Nacht auf Sonntag zwei Personen von mehreren Tätern angegriffen worden. (Symbolbild) © Marvin Köhnken

Zwei junge Menschen sind in der Nacht auf Sonntag von mehreren Tätern angegriffen worden. Diese traten einen 18-Jährigen unter anderem gegen den Kopf und attackierten eine Zeugin, die dem Mann zu Hilfe kam.

Bremen – Schwere Verletzungen am Kopf hat am Sonntag, 7. Mai, ein 18 Jahre alter Mann in der Bremer Bahnhofsvorstadt erlitten, als er von mehreren Personen angegriffen wurde. Die Angreifer traten dem zu diesem Zeitpunkt liegenden Mann unter anderem brutal gegen den Kopf.

Der 18-Jährige hatte laut Angaben der Polizei gegen 3:45 Uhr einen Club an der Hillmannstraße verlassen. Dabei sei ihm eine Gruppe junger Männer gefolgt. Anschließend kam es demnach zu einem Streit, in dessen Verlauf die Gruppe aus etwa zehn Personen den 18-Jährigen attackierte, bis dieser zu Boden ging. Dabei schlugen und traten die Angreifer laut Polizeisprecherin Franka Haedke auf ihr Opfer ein.

Zeugin kommt Opfer zur Hilfe und wird selbst von der Täter-Gruppe angegriffen

Als der Mann am Boden lag, hätten die Täter weiter auf ihn eingetreten. Dabei soll es auch zu stampfenden Tritten gegen den Kopf gekommen sein, heißt es weiter in der Meldung der Sprecherin. Eine Zeugin habe sich noch schützend über den jungen Mann geworfen – doch die Gruppe habe nicht von dem 18-Jährigen abgelassen und stattdessen auch die 24-Jährige attackiert.

Erst als alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen eintrafen, flüchteten die Angreifer, schreibt Franka Haedke. Der 18-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten und musste in eine Klinik gebracht werden. „Jeder Tritt gegen den Kopf kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden“, schreibt die Polizeisprecherin. Die Polizei Bremen verfolge derartige Delikte wie in der Nacht auf Sonntag daher mit aller Konsequenz.

Zeugen gesucht nach Attacke auf zwei junge Menschen in Bremen

Die Polizei konnte laut der Meldung bereits mehrere Beteiligte der Tat ermitteln. Ein 20- und zwei 21-Jährige wurden für anschließende polizeiliche Maßnahmen in ein Polizeirevier gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauerten am Sonntag noch an, dabei geht es der Polizei auch zu etwaigen Tatbeteiligungen. Polizeisprecherin Haedke bittet daher Hinweisgeber, sich beim Kriminaldauerdienst in Bremen unter der Rufnummer 0421/3623888 zu melden.

Zuletzt hatten sich vermehrt Angriffe unter anderem in Bahnhofsnähe ereignet, neben körperlichen Angriffen kam es auch immer wieder zu Halsketten-Diebstählen. Zuletzt nahm die Polizei Bremen in der Nacht zu Samstag zwei Tatverdächtige nach einem Halskettenraub in Bremen-Mitte nahe der Straßenbahn-Haltestelle „Am Wall“ fest. Gegen einen der beiden, einen 17 Jahre alten unbegleiteten minderjährigen Ausländer, prüfte die Polizei am Sonntag Haftgründe wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.